Moldes asegura que el Concello aún recibe facturas de trabajos hechos en vísperas de las municipales

El gobierno local de Poio dio cuenta el martes, en la sesión plenaria del mes de febrero, de la liquidación del presupuesto del año 2023, que arrojó un remanente de tesorería negativo de 291.320,38 euros. Se trata de un resultado que, según indicó el alcalde, Ángel Moldes, “ya lo esperábamos, tras encontrar las cuentas del Concello de Poio prácticamente agotadas en junio, con una deuda de más de 8 millones€ y facturas pendientes de pagar que superaban los 1,2 millones y que aún continúan llegando”.

En esta línea, cuestionó a PSOE y BNG que “ahora que tenemos el remanente negativo que ya anunciamos, ya es el colmo que culpéis a este gobierno de la gestión del año 2023. Fuisteis vosotros los que dejasteis a Poio con la deuda más grande de la provincia, los que agotasteis los presupuestos seis meses antes de acabar el año y los que dejasteis todo sin pagar”. Por eso, aseguró, “sois los únicos responsables de esta situación económica y de que la liquidación sea negativa, porque en el último año enloquecisteis en términos políticos, gastando sin control en vísperas de las elecciones”.

Como ejemplo, el alcalde dijo que continúan llegando a las oficinas municipales facturas de esa época. “En la última semana recibimos facturas por valor de más de 25.000 euros de sobreanchos y resaltos que se hicieron a unos días de las municipales. Es el día a día que tenemos que soportar y gestionar. Esa es la realidad que esta cuenta viene a demostrar”.

Además, recomendó al portavoz socialista que lea los informes de los técnicos municipales. “Ahora entendemos por qué no hacían caso de las peticiones de los técnicos del Concello”, señaló al explicarle que la recomendación que hace la interventora en sus informes para reservar una partida del Plan +Provincia “es para pagar facturas de gasto corriente que debía el anterior gobierno y que no se pudieron incluir en los préstamelos, no tiene nada que ver con facturas de este 2024”.

Por todo esto, el alcalde sugirió que “lo que deberían hacer los únicos responsables de esta situación es pedir disculpas a los vecinos, por su mala gestión, por dejar esta deuda en el Concello y por mentir”. Y recordó las declaraciones que hizo la portavoz nacionalista en las que aseguraba que el ejercicio de 2023 se iba a cerrar con el mismo superávit de años anteriores, en los que ascendían a 1,9 millones y 2,6 millones y que las críticas del gobierno eran excusas.

Por otro lado, en el inicio de la sesión plenaria, la corporación dio lectura a la declaración institucional por el 8M, un texto que, según indicó la concelleira de Igualdade e Benestar, Natividad Torres, fue consensuado entre los tres grupos y que reafirma el compromiso del Concello de Poio con la igualdad en todos los espacios de la vida política y social local. Además de Natividad Torres, también participaron en la lectura las concelleiras Silvia Díaz, por parte del PSOE, y Marga Caldas, del BNG.