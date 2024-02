Pontevedra será en junio la sede de la International Degrowth Conference

La décima edición de la International Degrowth Conference y de la décimo quinta Conference of the European Society of the Ecological Economics será en Pontevedra. En la presentación estuvieron presentes Mario Pansera y parte de su equipo, responsable de la organización de este evento doble, así como la concejala de Benestar Anabel Gulías y el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

La edil Anabel Gulías quiso en su intervención agradecer la selección de Pontevedra como sed para estas dos conferencias que se celebrarán en el mes de junio en Pontevedra (entre los días 18 y 21). “Sabemos de la enorme labor que están haciendo el doctor Pansera y su equipo para poner en marcha todo esto y acercar unos congresos de estas características, poniéndonos en el mismo camino que otras ciudades europeas que ya acogieron estas citas como Roma o Budapest”, indicó.

“Muchas veces cuando hablamos de investigación e innovación parecen ser temas lejanos, lejos de nuestra realidad, mas es justo reconocer que en Pontevedra, en el mismo campus de la ciudad, existe un grupo de investigación formado por cerca de 15 investigadores e investigadoras internacionales que son quien de captar recursos públicos para mejorar las sociedades a través de las sús investigaciones”, explicó Gulías. “Hace ya tiempo que quisimos abrir una senda en la Buena Vila para que esta fuera hogar de eventos internacionales relevantes, y cuido que estamos cumpliendo con muy buena nota lo que nos propusimos”. Hace un par de años, contó la concejala, “tuvimos a Placemaking Week, pensando las ciudades del futuro, y ahora tendremos otro número muy importante de investigadores pensando e imaginando las sociedades que están por venir”.

El decrecimiento es un término utilizado en el tanto en el campo político, económico y social como para un conjunto de teorías que baten con el paradigma del crecimiento económico. El decrecimiento sostenible es la transición a una economía más pequeña con menos producción y consumo, compatible con la preservación de los recursos naturales, que entiende y vislumbra que el crecimiento no es ni puede ser infinito. De este modo, se deja de ver el PIB PIB (producción total de bienes y servicios de una economía) como el único factor válido a la hora de entender el crecimiento de una sociedad, para tener en cuenta otros factores, como la calidad de vida, o los índices de igualdad social.

“Efectivamente, el decrecimiento asusta, pero hacer una transición ecológica y reconocer que el crecimiento no puede ser infinito y que tenemos que adaptarnos, al tiempo que podemos tener una altísima calidad de vida sin agotar todos los recursos del planeta ni mucho menos, es absolutamente razonable”, explicó el alcalde.

Durante la semana de la conferencia llegarán a Pontevedra personas de numerosos países, y que desde la organización del evento se está poniendo en marcha una iniciativa de acogida de participantes, para aquellos que viven en Pontevedra o aledaños animen a abrir las puertas de sus casas y ofrecerles alojamiento. Las personas anfitrionas contarán con inscripción gratuita para asistir a todas las actividades del evento.