Sanxenxo acolle un curso de autodefensa persoal destinado a mulleres maiores de idade no marco das diferentes accións pola conmemoración de 8 de marzo. Inscribíronse 15 mulleres na actividade que se enmarca no marco de colaboración da Xunta coa Federación Galega de Loita (Fegaloita) co obxectivo de formar a mulleres en defensa persoal e autocapacidades para a prevención de situacións de violencia machista. Os profesionais que imparten o curso están cualificados e contan con experiencia en técnicas de intervención en violencia de xénero. A actividade está organizada pola Concellería de Servizos Sociais e a Concellería de Educación, a través do Centro de Información á Muller Cim Sanxenxo e en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta.