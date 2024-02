Convocados os Premios Provinciais á Xuventude, con 36.000 euros ás mellores iniciativas

A Deputación de Pontevedra acaba de poñer en marcha os VIII Premios Provinciais á Xuventude, que este ano repartirán 36.000 euros entre as mellores iniciativas impulsadas pola mocidade, co obxectivo de promover o seu talento e potencial. Desta maneira, búscase estimular e recoñecer a traxectoria, o esforzo e o compromiso dos mozos que desenvolvan un labor relevante en distintos ámbitos. O prazo de preinscrición comezará o martes 27 e estenderase ata o 26 de abril. Unha vez validadas as candidaturas, as persoas solicitantes deberán presentar os seus proxectos antes do 19 de agosto.

Nesta oitava edición dos premios haberá once categorías, entre as que destaca a de proxectos de agrupacións estudantís, convocada por primeira vez e dotada cun orzamento de 2.000 euros repartido en tres premios de 1.000, 600 e 400 €. En concreto, estes premios están dirixidos tanto a mozos de entre 16 e 35 anos da provincia como a agrupacións estudantís e centros educativos de carácter público cuxo alumnado teña entre 12 e 18 anos. Ademais, convócanse as categorías de iniciativa empresarial, dotada con 4.000 euros; educación en valores, con 2.000; investigación (coas subcategorías de ciencias, arquitectura e enxeñería e a de artes, humanidades e ciencias sociais e xurídicas), con 8.000; contido audiovisual, con 2.000; traballo musical (música clásica e outros xéneros), con 4.000; traballo literario breve (narrativa e poesía), con 4.000 banda deseñada, con 2.000; fotografía orixinal (serie fotográfica e fotografía), con 4.000; deseño e moda, con 2.000, e reacción polo clima, con 2.000.

En xeral, a estes VII Premios Provinciais á Xuventude poden presentarse persoas de 16 a 35 anos empadroadas na provincia de Pontevedra, se ben nas categorías de iniciativa empresarial e de reacción polo clima tamén poden concorrer persoas xurídicas nas que polo menos un 75% da xunta directiva ou dos administradores teñan esa idade. Nesta última, ademais, tamén poden presentarse centros de Educación Secundaria en cuxos proxectos participen alumnas e alumnos de idades comprendidas entre os 12 e os 18 anos, aos que tamén está dirixida a categoría de educación en valores.