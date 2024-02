“El amor romántico en cierta medida justifica que el que te quiere te puede hacer llorar”

El centro de la UNED será escenario a partir del próximo día 27 del curso “La violencia de género: aproximación desde un enfoque basado en el trauma”, que profundizará en aspectos legales, históricos, educativos y psicológicos de la que es una de las manifestaciones más evidentes de la discriminación, subordinación y las diferentes relaciones de poder entre hombres y mujeres.

–¿La violencia de género ha evolucionado a lo largo de la historia? ¿Ha cambiado?

–Como los tiempos, cambian las formas en las que las mujeres sufren violencia de género, pero no demasiado. Sí que ha evolucionado, en cierta medida, para bien, en el sentido de que las mujeres ahora tenemos algo más de libertad.

–¿Existen teorías que la explican?

–Sí, podríamos hablar de la teoría de la diferencia de sexos, que dice que hay diferencias de tipo orgánico y anatómico entre hombres y mujeres, que es una teoría cuestionada evidentemente. Y luego está la teoría de los roles, que lo que dice es que hombres y mujeres son diferentes sexos pero que sobre todo lo que son es diferentes géneros. Géneros que aprendemos por medio de la socialización, socialización en la familia, socialización en las instituciones, y socialización a nivel de nuestra cultura. Son teorías que tratan de explicar la desigualdad entre hombres y mujeres, especialmente la que hace referencia a la cuestión física, fisiológica, orgánica o anatómica. La teoría de roles de género es, por antonomasia, la que está en la base de la violencia de género y me gustaría que quedase claro: la base explicativa del fenómeno, de un hecho tan real como es la violencia de género, es la teoría de roles de género y de desequilibrio de poder entre hombres y mujeres.

–¿Qué papel cumple en este escenario el ideal de amor romántico?

–El amor romántico nació como un género literario y una de las muchas cosas que propugna es el tema del amor para toda la vida, de la media naranja, del yo por ti lo doy todo, del le quiero tanto que lo voy a poder cambiar… Todos estos mensajes son muy peligrosos a la hora de tener una relación con una persona que te hace daño. El amor romántico en cierta medida justifica que el que te quiere te puede hacer llorar. Es algo que hay que trabajar mucho, y es un pensamiento, unas ideas que nos transmiten a los hombres y mujeres, a los niños y las niñas, además desde muy pequeñitos, a través sobre todo de los cuentos, de las películas. El amor romántico siempre está ahí y eso puede hacer que muchas mujeres caigan en relaciones muy abusivas.

–¿Qué es el ciclo de la violencia?

–Es una teoría que defendió y probó científicamente Lenore Walker, un ciclo que establece la violencia de género en tres fases, simplificándolo mucho. La primera fase es la de la luna de miel, en la que la pareja se conoce, se enamora, ahí está el amor romántico de yo te quiero toda para mi, no puedo vivir sin ti, eres la mujer más maravillosa del mundo. Y esto puede ser bilateral en determinados momentos. Después viene la fase en la que de hecho se puede dar la violencia y se da; y posteriormente está la fase de arrepentimiento, que es la fase que explica de alguna manera que ese ciclo permanezca. Primero está la luna de miel en la que, partiendo de esas ideas del amor para toda la vida etc eres feliz, y después te encuentras con que la persona que te quiere te agrede. Y cuando esto pasa después la persona te pide perdón, viene el arrepentimiento y así se perpetúa. Después otros autores han revisado esta teoría y han ido más allá para hablar también de la escalada de violencia.

–¿En qué consiste?

–Este ciclo puede empezar con unas primeras fases en las que la agresión es verbal, incluso a lo mejor no es tanto una agresión pero sí un control, esto que ahora está ocurriendo mucho con el tema de las redes sociales y los móviles, de preguntar dónde estás, de pedir que manden fotos para demostrarlo etc. Puede empezar por ahí, que en principio no es una agresión directa, pero eso escala, el ciclo de la violencia va avanzando hacia una violencia mayor, psicológica y física.

–¿Qué trastornos provoca?

–La violencia de género es un concepto muy amplio. Podemos hablar de ella desde un punto de vista cultural, a nivel macro, cuando hablamos por ejemplo de la brecha salarial, de la cuestión del cuidado y crianza de niños y niñas o de la atención a personas enfermas. Esa es una parte en la que sí se puede hablar también de trastornos, como la carga mental de la mujer etc. Y luego está la mujer que ha sido víctima de violencia directa por su pareja, expareja y en general por algún hombre que haya abusado de ella y la haya agredido además de manera continuada. Ahí entramos en un posible padecimiento de un trastorno como puede ser el de estrés postraumático. Para el caso de la mujer maltratada tiene una denominación específica que es el síndrome de la mujer maltratada.

–¿Qué supone el trauma?

–Es un estado psicológico en el que te puede resultar muy difícil desarrollar actividades de la vida diaria con normalidad; puede haber ataques de pánico, ansiedad, una autoestima muy baja, dificultades de concentración, depresión… Cuando una mujer víctima de violencia de género es controlada hay varias fases, el maltratador, el victimario como se lo suele llamar, una de las cosas que hace es aislar a la mujer, de tal modo que en el momento en que ella se da cuenta o quiere cambiar se ve más sola. Una vez que la mujer sale de ahí y consigue poner una denuncia y demás e intentar salir adelante tiene que hacer un trabajo mucho mayor porque tiene que reintegrase, de algún modo. Es complejo realmente, la violencia provoca un trauma y consecuencias también psicosociales.

–Influencers no tienen pudor en preconizar en las redes sociales cómo debe comportarse la mujer o cómo debe responder un hombre ¿estamos retrocediendo o es una falsa impresión?

–Los datos lo que nos están diciendo es que la violencia de género en la gente joven está creciendo, es un hecho incontestable. Claro, después está la cuestión de la información, hoy en día la información llega a cualquiera y cualquiera puede colgar un vídeo donde quiera y hacer lo que le de la gana. Eso hace 20 años no se podía hacer, en ese sentido no sabemos si eso se hubiese producido o no, pero lo que sí es cierto es que la violencia entre los jóvenes ha ido aumentando.

–¿Conocemos el por qué?

–Las causas en este momento se desconocen, pero lo que está claro es que hay que trabajarlo más, hay que concienciar más y hay que sensibilizar muchísimo más, porque evidentemente sí que ha habido un trabajo desde las instituciones de sensibilización, pero también ha habido una contrainformación. Ha habido un apoyo al feminismo y una sensibilización hacia la mujer para ser libre, empoderarse y demás, pero los medios de comunicación también permiten que otra parte interesada nos venda cosas como las que usted apunta, que nos venga diciendo cómo debes tratar a la mujer para que te quiera, por ejemplo, y que se publiquen novelas en ese sentido, series y demás. Son otros tiempos y creo que hay que invertir muchísimo más en prevención de la violencia de género, en el empoderamiento de la mujer y en la igualdad, sin más, la igualdad.