“O caldo é poesía”, resume o chef Pedro Ribas a propósito do prato especial que prepara estes días co gallo do Día de Rosalía. O bar Meu e Teu, que encabeza o cociñeiro con Alberto Gómez Arias, súmase ás conmemoracións cunha reinterpretación da receita do poema “Miña casiña, meu lar”, no que unha mujer relata o seu trunfo humilde sobre a pobreza.

O de Meu e Teu é un Caldo de Gloria diferente. O que detalla Rosalía de Castro é “moi sinxelo” unha receita moi humilde, lembra Pedro Ribas, mentres que seus clientes degustan dende onte unha “máis completa, pero mantendo o espírito” que lle infundiu a poetisa, é dicir unha fórmula que saiba “que la mar”, acompañada dun bolo de pote.

Neste prato actualizado “mantense a base”, pero mellorada con “algo de carne, que na época de Rosalía era un privilexio, de feito o bolo de pote era para substituir á proteína”, suliña o cociñeiro. “Antes só tiña unhas poucas verduras e algo de óso” e agora completase con verza, grelo ou unto (que tamén figuraba na receita orixinal) para un xantar “máis potente”.

O que non muda é que, coma no tempo de Rosalía, a cocedura segue a ser a chave, de xeito que o prato cocíñase durante varias horas. A idea é preservar “todo o que reconforta, que é sobre todo a calor que dá a pota”, salienta o cociñeiro, e manter a alma de fogar que reflectiu a poetisa.

É un aspecto que valoran especialmente os clientes desde bar da Praza Oito de Marzo, que hoxe tamén poderán levarse a ración do Caldo de Gloria a 8 euros.

“Gústalles que fagas estas cousas”, recoñece Pedro Ribas, “comida de culler, caseira” e de feito apuntáronse a esta iniciativa do Caldo de Gloria que promove a Fundación Rosalía de Castro porque encaixa coa filosofía do local, que aposta por unhas preparacións tradicionais, con produtos de proximidade e apegadas á nosa mellor cociña.

O Caldo de Gloria tamén serviu onte en Poio para rematar as celebracións do Día de Rosalía, que incluiron ademais unha lectura colectiva de “Miña casiña, meu lar”. O alcalde e anfitrión, Ángel Moldes, lembrou a eternidade da poetisa e que esta xornada “debe servir para facernos pensar e reflexionar sobre todas as causas que defendeu, como son a importancia da cultura e lingua galegas, a igualdade, o feminismo ou a xustiza”.

Os concellos de Pontevedra, Poio e Marín e a Universidade de Vigo programaron actividades con recitados e música

O encontro celebrouse no Casal de Ferreirós e a cociñeira Cristina Rodríguez, do restaurante Lameiriña de Raxó, preparou o caldo que degustaron os veciños, un exquisito aperitivo ambientado pola alborada a Rosalía do gaiteiro Álvaro Pérez, da agrupación Vides Novas.

En Pontevedra o centro social do Gorgullón e a Casa das Campás foron os escenarios dos actos convocdos polo Concello e pola Universidade de Vigo, que contaron como convidadas coas escritoras Miriam Ferradáns e María do Cebreiro.

Non faltaron os recitados, a arte nin a música nestes actos que contaron coa colaboración do colectivo artísitico O Fruto e a serpe e o dúo Crúas.

Pola súa banda, en Marín os convidados foron os cativos, que participaron na Biblioteca Vidal Pazos nunha sesión de cancións con Luis Vallecillo, noutra homenaxe á nosa poeta nacional, a muller libre de versos irredentos.