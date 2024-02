Iván Puentes: “Si la Xunta quiere invertir en Pontevedra, el PSOE está dispuesto a hablar con el PP”

Los resultados de las elecciones autonómicas no cambian nada en el escenario de la política local en Pontevedra, o al menos eso es lo que ha asegurado el portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes. Desde que se celebraron las elecciones municipales, en mayo de 2023, el grupo socialista ha estado en medio de dos aguas, sin llegar a un acuerdo para formar gobierno de coalición con el BNG, pero con una clara línea roja sobre la posibilidad de facilitar una llegada a la Alcaldía del PP, aunque dejando la puerta abierta a posibles acuerdos sobre cuestiones concretas.

Y las elecciones autonómicas no han cambiado la filosofía del PSOE, que también considera que los resultados “no son extrapolables a otras elecciones, las mismas personas votan cosas diferentes” en unas u otras “y Pontevedra es un ejemplo clarísimo” de ello, según Iván Puentes. “Creemos que estamos trabajando en la dirección correcta, en esa construcción de una alternativa plural y sólida que ponga por encima de todo los intereses de Pontevedra”, apuntó el portavoz municipal, que recuerda que siempre han estado abiertos a la negociación con el BNG.

“En esa clave trabajamos estos 10 meses. Cuando el BNG quiso entenderse, quiso dialogar y quiso negociar, hubo entendimiento y, por ejemplo, se incorporaron 11 millones de euros al presupuesto del año 2023 que permitieron sacar adelante multitud de obras que estaban pendientes de financiación, y cuando el BNG fue más reticente a hablar, a entenderse y a ceder a las peticiones del Partido Socialista, no fue posible ese entendimiento, como pasó con la aprobación del presupuesto del año 2024”, señaló.

Con respecto al Partido Popular, Iván Puentes destacó que “fuimos muy claros y seguiremos siéndolo: Nunca los votos del PSOE valdrán para hacer alcalde de Pontevedra a Rafa Domínguez, ni por capacidad, que creo que no la tiene para ser alcalde de esta ciudad, ni por una cuestión de principios”. “Si a partir de ahí, con esto claro, Rafa Domínguez quiere hacer valer la supuesta conexión, que por ahora no se demostró, que debería tener con el gobierno de la Xunta por ser de su mismo partido político para traer inversiones a esta ciudad y desbloquear proyectos en los que podemos coincidir, como el dragado de la ría, la variante de Alba, el mantenimiento y el refuerzo de la atención sanitaria pública en nuestra ciudad, la mejora de los centros educativos… si quiere hablar de todo eso, por supuesto que el PSOE estará dispuesto a hablar, a colaborar, a negociar y a poner todas las facilidades del mundo para que la Xunta pueda invertir en Pontevedra lo que no invirtió en los últimos años”, afirmó.

Puentes sacó como lectura positiva que, “dentro de la sangría de votos que el Partido Socialista padece en Galicia y en la provincia de Pontevedra, nuestra ciudad es la que contiene mejor esa sangría y en la que el retroceso porcentual es menor”, así como que “la suma de los votos del Partido Socialista y del BNG en la ciudad de Pontevedra superó en más de 1.500 votos al Partido Popular “.

[object Object] El cabeza de lista del BNG por la provincia de Pontevedra, Luis Bará, hizo “una valoración muy positiva” de una campaña electoral que estuvo “llena de emoción, de trabajo y de ganas” y que consiguió una “gran movilización” que permitió al partido nacionalista “obtener el resultado más alto de la historia con 467.000 votos”, algo que calificó como “absolutamente espectacular”. En cuanto a los deberes que le ponen al nuevo gobierno de la Xunta en Pontevedra, el nacionalista señaló cuestiones como la dotación de suelo empresarial, el dragado de la ría, la mejora de la red viaria y de movilidad y “la defensa, firme y contundente, de los servicios públicos, empezando por la sanidad pública, por la educación y por los cuidados”. Luis Bará reconoció que “hay una decepción por no conseguir el objetivo principal de esta campaña, que era desbancar al Partido Popular y conseguir el gobierno de la Xunta”, pero puso en valor los resultados obtenidos en la provincia de Pontevedra,” el mejor de toda Galicia, con más del 34 por ciento de los votos”. En este sentido, el nacionalista afirmó que “con los resultados de esta provincia, el Partido Popular no gobernaba”. El cabeza de lista del BNG destacó que “vamos a aprender de esta experiencia para trabajar de cara al futuro, para merecer más apoyo, más confianza de los gallegos y gallegas” y apuntó que su partido, “con el aval y la confianza de 467.000 personas, tiene una enorme responsabilidad para responder a todas las expectativas creadas y no defraudar toda esa ilusión que se concentró en la papeleta del BNG”.

Luis López: “Somos la única provincia que subió en apoyos al PP”

El presidente de la Diputación, el popular Luis López, destacó que su partido obtuvo “un 44 por ciento de los votos. El Partido Popular obtuvo el mejor resultado de las últimas cuatro elecciones autonómicas”. “A falta de analizar un poco más al detalle las cifras, somos la única provincia que subió en apoyos al Partido Popular. Además de cosechar victorias en 53 concellos de 61, un 86 por ciento, esto confirma un ciclo ganador que ya vimos y disfrutamos en las elecciones municipales, después en las generales y ahora en las autonómicas”, apuntó el presidente provincial.