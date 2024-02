“Igual ahora hay demasiada oferta de festivales”

La Sala Karma, emblema de la escena musical y de la noche en Pontevedra, cerró sus puertas el pasado mes de diciembre, cuando estaba punto de cumplir 18 años. Lo hizo a causa de una denuncia tras la cual se revelaron ciertos incumplimientos de este y otros locales de la zona, como “insonorización, temas de seguridad, poner una puerta doble...”, según indica su propietario, Marcos Rivas. Este empresario y apasionado de la música en vivo no se rinde y asegura que seguirá trabajando por sus demás proyectos y por la ciudad a la que tanto debe, Pontevedra.

–La Sala Karma lleva cerrada desde hace dos meses, ¿por el momento no piensan reabrirla?

–Por ahora no, vamos a estar cerrados indefinidamente. Desde que hicieron la denuncia, los arquitectos intentaron solucionar los incumplimientos, pero por ahora creo que más bien estamos en un momento de reflexionar y pensar. Miramos la inversión que habría que hacer y es bastante grande, cuando nosotros estamos de capa caída. Desde la pandemia, la industria del espectáculo no ha ido igual, el Surfing del año pasado no fue bueno...

–Tiene otros proyectos rodando, pero, ¿qué supone para su empresa el cierre de este local en concreto?

–La Sala Karma era el punto de estabilidad de la empresa, lo que mejor funcionaba. Pero tenemos otras cosas, este año habrá el Galegote Rock y habrá Surfing en verano.

–Siempre apuestan por producciones con sello local o autonómico, impulsando la música en gallego, no sé si ese nicho les beneficia o no.

–Llevamos ya doce años y no ha habido problema ninguno por temas de idioma. El problema es que todos los grupos, también los de aquí, se han encarecido. Hay una burbuja bastante grande en la industria musical. Todo ha subido: los cachés, la electricidad...

–¿Por eso hay tantos festivales en toda Galicia, incluyendo Pontevedra?

–Sí, en Pontevedra estábamos nosotros y empezaron a surgir muchas más iniciativas. Eso puede ser positivo o no, igual hay demasiada oferta y la gente anda bastante justa de dinero. Eso se nota si tienes locales en lo que consumen, porque por ejemplo ya no se sirven casi copas.

–Las bebidas son fundamentales para hacer caja, ¿cómo lleva el Surfing que no haya control en la entrada?

–Pues el año pasado comprobamos que con el tipo de grupos de traemos, y siendo la entrada gratis, mucha gente acababa llegando más tarde si hacía calor, y no le importaba. Creo que cambiarían las cosas si cobrásemos un precio de cinco o diez euros por entrada, o si hubiese control del botellón que se forma fuera. No estamos para poner música de fondo a quienes están de botellón.

“Apostar por la música local se ha vuelto difícil”

–Los días 21 y 22 de junio ya están marcados en el calendario musical de toda Galicia, ¿cómo se presenta este año el festival Surfing the Lérez?

–Igualmente estaremos dándolo todo y apostando por la música en directo. Hay que seguir.

–Y con la cantidad de festivales que hay no solo en la provincia, sino en toda Galicia durante los meses de verano, ¿ha sido difícil dar con las fechas?

–Bueno, ya las publicamos hace un tiempo y sabemos que hay mucha oferta. Es cierto que seguir apostando por la música local se ha vuelto bastante difícil en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta los precios de todo , que están muy altos, y enorme la cantidad de festivales y de fechas que hay durante todo el verano, pero estamos animados.

–Y otro hito, el Galegote Rock, cumple doce años ya promocionando la música gallega y en gallego, ¿promete esta nueva edición?

–El Galegote Rock ha sido y es un avance enorme en el sector musical de toda Galicia y la implicación del Concello de Pontevedra es fundamental. Volveremos a ver a grupos y artistas en distintos espacios de la ciudad ofreciendo conciertos gratuitos, como siempre hacemos. Son ya doce años y nos encontramos con que la gente responde bien a la música de este tipo, los problemas insisto en que son otros.