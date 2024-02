“En las redes siempre hay que leer las cosas dos veces y no escribir en caliente”

El centro de la UNED de Pontevedra será escenario a partir del próximo mes de marzo del monográfico “las mil formas de expresar hate: un análisis lingüístico de la comunicación en las redes sociales”, que busca que los asistentes conozcan los mecanismos de comunicación que se ponen en marcha en las redes, y también impulsar la conciencia crítica sobre la información que brindan.

–¿Cómo impactan las redes sociales en nuestras vidas?

–Hoy en día, y cada vez más, impactan de muchas maneras. Y además no solamente a los usuarios, sino que nos impactan a todos. En los que los usamos impactan de maneras tanto positivas como negativas, las utilizamos para buscar trabajo, comunicarnos, tener contacto por ejemplo con gente con la que estudiamos hace 10 o 15 años y que con las que sin ellas no estaríamos en contacto. También en ellas nos entretenemos, nos expresamos, nos desahogamos, compramos y vendemos cosas, podemos contactar con gente que ni se nos hubiese ocurrido, desde famosos a políticos, hacemos campañas, tenemos la publicidad al alcance de cualquiera, cosa que antes no sucedía…

–¿Afectan a los que no las utilizan?

–Incluso si tu no eres usuario también te afectan, porque afectan al conjunto de la sociedad. Pueden desde cambiar los resultados de elecciones hasta las tendencias de mercado; puede haber exposición indeseada, es decir, aunque te mantengas al margen y no seas usuario pueden hablar de ti y colgar cosas tuyas. Tienen un papel muy grande en todos nosotros.

–¿Qué es un hater y cómo se expresa?

–No soy experta en redes sociales, psicología o sociología como para poder definirlo. Soy lingüista, el monográfico es sobre el lenguaje en las redes, lo enfoco un poco todo desde el punto de vista del lenguaje, y a mi me interesa cómo podemos decir más o menos las mismas cosas, podemos ser críticos, decir que algo no nos gusta, que no está bien, sugerir. Y además podemos hacerlo de muchas maneras distintas. Entonces cuando recurrimos al insulto, a las órdenes, a las críticas crudas, a muchas cosas, nos podemos convertir en un hater.

–Insiste en que la clave es la capacidad para expresar…

–Hay muchas maneras de expresar cosas negativas, de criticar un comportamiento, una frase, algo que no nos ha gustado, sin ofender y sin insultar. Y además probablemente lo que digamos vaya a tener una mayor efectividad, si lo decimos con cortesía y con educación, porque quien lo va a recibir si ve insultos, órdenes, burlas o un sarcasmo descarnado, va a decir que es un hater y ni lo lee ni se para un segundo, probablemente con razón. En cambio si utilizamos determinadas estrategias, somos más indirectos, no recurrimos al insulto, podemos hacer sugerencias, admitir la parte positiva y mostrar cierta comprensión, nuestro mensaje va a ser más efectivo porque quien lo reciba va a percibir que no nos ha gustado pero que estamos entendiendo lo que dice, que somos personas educadas, podemos decir las cosas y probablemente lo que digamos tenga algo de valor, aprovechable.

–Y a la inversa, también los fans tienen su propio lenguaje

–Claro, los fans son un mundo. Suelen ser, los llamados así, fans, porque luego puede haber seguidores o gente interesada en ciertos temas, pero los fans suelen ser gente muy jovencita, también habitualmente muy entusiasmada por algo que se convierte en su mundo entero, que además suele ser pasajero. Habitualmente emplean un lenguaje muy intenso, con sus propios códigos dependiendo de qué sean fans, no es lo mismo de un futbolista, que de un gamer o un cantante, actriz etc. Cada uno va a tener sus propios códigos, que suelen entender entre ellos, siglas, bromas o demás que casi solo se entienden si estás metido en eso. Es un lenguaje intenso con el que se dirigen a esas personas con las que gracias a las redes sociales pueden tener contacto, antes eso era imposible, se dirigen a ellas casi como si fuesen colegas, hermanos etc. Es una manera llamativa, hablan como si fuesen de la familia: cariño qué te ha pasado, estaba preocupado etc.

–¿Hay mucha publicidad encubierta en las redes?

–Muchísima, no sé si lo es casi todo, pero sí un porcentaje altísimo. Hay las redes sociales que usamos todos como usuarios y para estar en contacto con otros, y luego hay los, digamos, profesionales de las redes sociales. Y estos profesionales viven muchos de las redes, o viven en su totalidad o en gran medida. Y hay muchos que tienen otro trabajo pero que se alimenta de las redes sociales. Ahora se está comenzando a regular pero aún acabo de ver que las leyes no se cumplen en absoluto, hay influencers que empiezan a poner el hashtag de publicidad y demás, pero poco más. Algunos hacen publicidad de cosas, otros se publicitan a sí mismos, porque cuantos más seguidores tienen más dinero ganan a través de otras cosas pero, claro, claro que hay muchísima publicidad, encubierta y no encubierta también. Ya hay muchos influencers que hacen publicidad y claramente lo explicitan, que es como debería ser.

–¿Qué consejos daría para manejarnos mejor en las redes sociales?

–Es un mundo tan enorme, tan heterogéneo que es difícil. Creo que hay que tener control, sentido común, no creerse lo que uno ve. Más que nada, desde la lingüística, que para mandar mensajes, para escribir, hay que tener en cuenta que lo que escribes en las redes ahí se queda, que puede ser que lo borres pero deja su huella, que hay que tener cuidado con lo que ponemos. Y que si queremos mandar un mensaje siempre hay que tener unas normas básicas de cortesía lingüística, siempre vamos a ser más efectivos siendo educados que si recurrimos al insulto. Si lo hacemos es verdad que esos mensajes nos pueden hacer famosos, pero mejor no llegar por ese camino, siempre va a ser más efectivo si no estamos de acuerdo con algo o queremos criticar si lo hacemos de una manera cuidadosa, con cortesía y respeto, más que si se va por la brava. Siempre hay que leer las cosas dos veces, no escribir en caliente y pensarse las cosas.