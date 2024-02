Vuelve a Mourente “o mellor caldo do mundo”

La parroquia pontevedresa de Mourente volverá a servir “o mellor caldo do mundo”, en la XXXII edición de la Festa do Caldo. La comida y la fiesta popular se celebrarán el domingo 10 de marzo, si bien las carnes y el caldo se podrán degustar ya el día anterior, el sábado 9, en el recinto festivo de Os Areás.

Así, nuevamente la parroquia de Mourente vivirá en el segundo fin de semana de marzo su cita gastronómica más importante. Esta XXXII edición de la Festa do Caldo tiene ya todo preparado y organizado para que vecinos y visitantes pasen una jornada inolvidable.

La asociación organizadora del evento, con la concejala de Promoción Económica de Pontevedra, Anabel Gulías, presentaron ayer la fiesta con la que “se vuelve a hablar de Mourente y de una fiesta totalmente instaurada en el imaginario colectivo pontevedrés”. La edila les agradeció el esfuerzo a todos los “Caballeros del Caldo” que hacen posible esta fiesta, poniendo en valor “una tradición gallega que nos hace degustar el mejor caldo del mundo”.

El presidente de la asociación responsable de la organización, Santiago Laya, expresó su agradecimiento al Concello de Pontevedra, recordando que sería imposible su realización sin el apoyo de la Administración local.

Por otro lado, recordó el esfuerzo y el trabajo que supone llegar a un número tan alto en lo que se refiere a la celebración, dado que ya van 32 años comiendo el caldo. “Esta es una fiesta sin ánimo de lucro, con unos precios de los platos muy bajos”, recordó. “Vendrá gente de todos lados, más allá de Mourente y Pontevedra”.

La fiesta seguirá el camino de otras ediciones, “tratando de ofrecer los mejores servicios e intentando que la gente participante se lleve un buen recuerdo de la misma”, añadió. Además de la propia fiesta, Laya explicó que el sábado, 9 de marzo, se realizará la muestra de capas en el Museo de Pontevedra, en el Edificio Castelao, que contará con una visita guiada, para luego ir hasta Mourente para degustar las carnes ya en preparación para la fiesta del domingo.

Fiesta de “valor cultural, arraigo y singularidad”

El Consello da Xunta aprobó el 9 de mayo de 2018 la declaración de la Festa do Caldo Galego de Mourente como fiesta de interés turístico de Galicia, después de acreditar su “valor cultural, arraigo y singularidad”. La Xunta tomaba la decisión de dar esta categoría a la cita gastronómica pontevedresa una vez examinada la solicitud presentada por la Asociación de Vecinos O Castro de Mourente y tras emitir el Consello Galego de Turismo un informe favorable al respecto. De la Festa do Caldo de Mourente la Xunta destacó su componente gastronómico. Y es que no hay que olvidar, tal y como destaca el ejecutivo gallego, que la gastronomía es precisamente la segunda motivación por la que los turistas eligen viajar a Galicia. Resaltaba también que tiene como protagonistas a productos típicos y procesos de elaboración tradicionales.