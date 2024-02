La literatura catalana será la invitada del XXV Salón do Libro de Pontevedra

El Salón do Libro “A maxia” presentó el cartel de la edición XXV aniversario, creado por la artista arousana Andrea Fernández.

El evento, que tendrá lugar entre lo 1 y el 17 de marzo de la en el Pazo da Cultura de Pontevedra, homenajea a una figura fundamental de la cultura: las escuelas, y contará con la literatura catalana como invitada. La organización presentará la próxima semana la programación completa.

El concejal de Cultura Demetrio Gómez, presentó ayer este Salón do Libro de Pontevedra, acompañado por su autora, Andrea Fernández. La artista fue seleccionada entre 42 ilustradores gallegos o afincados en Galicia. “Cuando hablamos de literatura, libros, etc., solemos pensar en las personas que los escriben, en las autoras; pero sobre todo en la literatura infantil y juvenil tenemos la figura de las ilustradoras, que nos ayudan y permiten ver los libros a través de unos ojos mucho más inteligentes, que nos descubren muchas más cosas de las que podemos descubrir los lectores”, expuso. En el Salón do Libro, “apostamos por las ilustradoras gallegas y esta año el cartel es esta cosa maravillosa que hace alusión al tema de la magia, obra de Andrea Fernández. Se trata de una ilustradora de A Illa de Arousa, que forma parte de la familia del Salón do Libro, impartiendo talleres de cianotipia o serigrafía. Conoce el Salón y por eso fue capaz de ilustrarlo”, comentó el concejal para presentar la artista.

Por su parte, Andrea Fernández Plata destacó que “como arousana, en ese territorio tan peculiar tuve que imaginar desde niña. Quise que el cartel fuese una página abierta, una invitación a la imaginación, un cuento donde andan sueltas diferentes personajes. Y ya que Cataluña viene invitada este año, quise meter la rosa y el dragón, un tronco animado que recuerda al Tió y el Patufet –similar a nuestro Garabanciño–, un personaje de la literatura infantil catalana muy emblemática que es ese gorrito donde se esconde esa figura tan pequeña.

También aparecen elementos de celebración por el 25 aniversario, como el globo y las guirnaldas. Hay muchas referencias a mitología y a la tradición gallega: la noche, las brujas no como brujas malas sino como esas abuelas, con montones de conocimientos; lobas que son mujeres, la naturaleza y los elementos paganos de los rituales como el fuego. Pájaros-libros que llevan y traen noticias, un libro columpio. El bosque como escenario donde crece la imaginación y la curiosidad. Una figura que aparece en las leyendas: los hijos de las “xacias”, mitad humano mitad pescado que no podía faltar, con escamas en las piernas que son como olas y simbolizan el mar, explicó la autora.

Andrea empleó texturas hechas a mano con ceras, tinta china, lápiz, juego con el color, collage y mezclado con el trabajado y técnicas digitales: “ilustré estas propuesta con los ojos de una mujer que todavía se siente niña. Yo jugué también e hice mis magias”, expuso Andrea Fernández.