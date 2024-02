El comedor social: “Es un abarrote”

“Hay días que superamos las 200 personas en la cola”, explica una de las trabajadoras del comedor social de San Francisco, en pleno centro histórico de Pontevedra. Alrededor de las 11.00 horas de la mañana ya tienen todo dispuesto para entregar cientos de bocadillos, piezas de fruta, bollería, tápers, leche, yogures y comidas preparadas o no perecederas a los usuarios.

Todo depende del día, inciden los voluntarios, porque los festivos diminuye la cantidad de gente demandante de este servicio solidario, pero otros es un abarrote: “De 180 para arriba, siempre”.

Un equipo de voluntarios y trabajadores se afanan en cocinar platos de puchero y preparar bocadillos porque la entrega de alimentos solo se realiza al mediodía: “Así tienen algo más para la tarde o la noche”.

El Padre Umberto González explica que desde la pandemia no funcionan como comedor, sino como un servicio de entrega de comidas: “Lo hacemos por la salud de los usuarios; por el momento seguiremos así”.

Y es que resulta arriesgado juntar en un sitio cerrado y “poco ventilado” a todos estos usuarios, pues un alto porcentaje de las personas que acuden allí no tienen hogar y están expuestas a las inclemencias del tiempo. Además, estamos en época de gripes, por lo que es prudente esperar a que pase.

Usuarios del comedor esperando fuera. | // GUSTAVO SANTOS / Gala Dacosta

En adición, resulta “más llevadero” organizarse de esta manera, ya que entre voluntarios y cocineros consiguen dar cobertura a los más de cien usuarios que pasan diariamente, ofreciendo así un servicio esencial para quienes más lo necesitan.

En cuanto al perfil usual de estas personas sin recursos, es difícil dar con uno en concreto porque se encuentra cada vez más desdibujado. “Hay un poco de todo: gente joven, gente mayor, familias que piden para varios, gente que trabaja en la calle...”. Vienen desde familias enteras que no tienen para adquirir alimentos o para cocinar hasta personas sin hogar que están de paso”. En este último detalle incide el Padre Umberto, pues es cierto que muchos no son de Pontevedra y no llevan demasiado tiempo valiéndose del servicio.

En cuanto al reparto, en el comedor aseguran estar bastante abastecidos y notan una empatía y un interés genuino por parte de los pontevedreses: “Nunca nos faltó de nada, la gente se porta muy bien. Viene mucha gente a ofrecerse como voluntaria”, confirman con ojos de claro agradecimiento.

Además de la reciente ola de solidaridad, las cadenas de supermercados juegan un papel crucial en la provisión de alimentos para aquellos en situación de necesidad.

Según lo expresado, estas cadenas les suministran alimentos prácticamente a diario, tanto en forma preparada como en ingredientes para cocinar. El servicio se organiza de la siguiente manera: la cocina del convento está operativa durante toda la mañana, y a partir de las 12:00 del mediodía, comienza la distribución en la puerta trasera del Convento de San Francisco.

Adicionalmente, cuentan con el apoyo del “cepillo de San Antonio” para cubrir gastos adicionales, así como donativos en especie. Es importante señalar que la mayoría de los beneficiarios llevan sus propios recipientes para transportar la comida; no obstante, aquellos que carecen de estos contenedores reciben tápers para facilitarles el transporte de los alimentos.

Las cosas no están fáciles, pero el padre franciscano agradece la solidaridad de esta ciudad. Procedente de O Porriño, no deja de asombrarse con las muestras de cariño de los pontevedreses.