Ayuso entra de lleno en la campaña para el 18-F: “No vamos a ganar, vamos a arrasar”

El edificio del muelle de transatlánticos de Vigo se quedó pequeño para acoger un acto de campaña como el organizado por el PP ayer. La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desbordó todas las previsiones de la organización. Decenas de personas se quedaron fuera y los que estaban dentro apenas se podían mover. Lo cierto es que Alfonso Rueda fue aplaudido, pero la estrella indudable para los militantes y simpatizantes del PP fue Ayuso. Su presentación provocó una sonada aclamación precisamente por la necesidad de muchos de ver caras diferentes que insuflen ánimos a las filas populares antes de la cita con las urnas de este domingo. “Tenemos la gran suerte de tenerte aquí, Isabel, porque aquí a todos nos gusta la fruta”, clamó Tapias. Precisamente eran varios los asistentes que llevaban carteles con el controvertido eslogan del PP.

La presidenta madrileña subió al escenario con dos mensajes claros en la cabeza: pedir la concentración del voto del centro-derecha en el PP y advertir sobre el “peligro para años” que puede tener para Galicia un gobierno con “comunistas, independentistas y socialistas”. Isabel Días Ayuso entró en la campaña de las elecciones gallegas de lleno asegurando que siente esta cita en las urnas como “suya” ya que son unos comicios trascendentales “para Galicia y para España”. ”Y por eso estoy aquí, no es que vayamos a ganar, es que vamos a arrasar”, afirmó la líder de los populares madrileños ante un público completamente entregado que la jaleaba ya no solo como una dirigente política, sino como un icono musical o del mundo del cine. En su intervención incidió en los “peligros” que supondrían para Galicia y para España un Gobierno encabezado por el BNG. “El Bloque no es amar a Galicia, es odiar a los otros. Como nacionalistas lo que buscan es expulsar a los que no son como ellos, como quieren hacer con la Guardia Civil, a la que ya están persiguiendo”, denunció, además de reiterar, como han hecho desde las filas del PP en la recta final de campaña, que en las listas del BNG para las europeas “hay un etarra”. La presidenta madrileña también valoró la posición del PSOE respecto a esta cita con las urnas: “Ni Sánchez ni su partido tienen ilusión por ganar en Galicia, solo rabia por el hecho de que gobierne el PP. Van a hacer lo que haga falta para estar al servicio del BNG”. También tuvo tiempo para acordarse de Sumar, más concretamente de la vicepresidenta Yolanda Díaz, “a la que no se le ha visto por aquí desde que vino a recoger unas bolitas”. “No recuerdo una campaña tan sucia, tan llena de mentiras, como esta que estamos viviendo”, afirmó.

Ayuso también se intentó ganar a los que se preguntaron por qué una presidenta de la comunidad de Madrid estaba en un acto de campaña para unas elecciones en Galicia. “A los madrileños nos encanta Galicia, queremos mucho a los gallegos. Tras este domingo, vamos a trabajar conjuntamente desde la CAM y desde la Xunta para crear empleo y ayudar a los que necesiten cuando las cosas les vayan mal”. Ayuso atacó ferozmente el actual ejecutivo de Sánchez, al que acusó de querer una sociedad “enfrentada, se inventan cualquier cosa para intentar destruir la convivencia entre nosotros. No quieren que haya autónomos, sino subsidios para crear dependencia del poder. Toman por tontos a la gente que madruga. No respetan la pluralidad política, nos necesitan enfrentados”, lamentó. Ayuso sabía también que Vigo es actualmente un importante feudo socialista, y por eso lanzó varios dardos a Abel Caballero a cuenta del AVE.

Nadie se quiso perder el acto de ayer, en el que estaban presentes desde conselleiros hasta el ya expresidente del Celta, Carlos Mouriño. Pero lo cierto es que tras el mitin de Ayuso, algunos simpatizantes se fueron. Habían ido a verla a ella. Rueda sin embargo era consciente que el acto de ayer puede marcar el resultado del próximo domingo, y por eso reclamó el voto a “los socialistas desencantados con el actual PSOE y que no quieren separatismo en Galicia”. El candidato del PP es consciente de que las elecciones de este domingo trascienden a Galicia: “Os pido que escojamos el camino que nos conviene a todos, después no hay excusas. Esto va a decidir muchas cosas, hay mucha gente pendiente de nosotros, de lo que vamos a hacer los gallegos. Hay que elegir entre ruptura o quebrarlo todo”.

Además, también advirtió de lo que cree que hará el Bloque si gobierna. “En las clases no se dan mítines, la educación gallega es para educar a los niños. Pero ellos quieren el monolingüismo en las escuelas”, criticó. Rueda hizo una intervención más larga de la que es habitual en un acto como este porque no quería dejar ningún mensaje sin enviar para intentar captar votos e intentar conseguir su primera mayoría absoluta. También metió en campaña al fundador de Inditex. “Está aportando a la sanidad gallega aparatos de última generación para luchar contra el cáncer. Pido a la izquierda un respeto para el señor Amancio Ortega”. Precisamente, apeló a la colaboración público-privada para llegar a las 20.000 viviendas sociales en Galicia en la próxima legislatura.