Los bancos marisqueros no remontan tras su cierre de enero y ya se baraja prolongarlo tres meses más

Se cumple un mes desde que las cofradías del fondo de la ría de Pontevedra acordaran paralizar a medio plazo el plan de explotación marisquera por las graves consecuencias que el exceso de agua dulce está provocando sobre los bivalvos y la situación no está mejorando como esperaban, hasta el punto de que se empieza a valorar la posibilidad de ampliar el cierre de los bancos tres meses más, para dar tiempo a las especies a recuperarse y que la actividad se pueda volver a realizar con normalidad.

A principios de enero, las asambleas de los pósitos acordaron por unanimidad el cierre. En el caso del marisqueo a pie, sería por una duración de tres meses, desde el 15 de enero hasta el 15 de abril, mientras que para el marisqueo a flote, como se necesita más tiempo para la recuperación del sector, se completarían seis meses de cierre, extendiéndose éste hasta mediados de julio.

Las labores de vigilancia que se han llevado a cabo en este primer mes de cierre han confirmado los peores pronósticos para el sector del marisqueo a pie, que se plantea igualar su parón con el del marisqueo a flote.

“Las playas estaban muy tocadas y no se recuperan tan fácilmente. De momento, no se nota mejoría”, comenta Elena Padín, vicepatrona de la Cofradía de Raxó, que augura que, de seguir así, “estamos con vistas a seguir cerrados tres meses más”. En cualquier caso, pese al cierre en la extracción, las mariscadoras pueden seguir yendo a la “ribeira” a “mover el sustrato y el terreno, porque hace falta, no puede estar parado a monte”, aunque en estos primeros días han optado por no tocar apenas las playas y dejarlas descansar. “Llovió mucho e hizo mal tiempo, y eso ya movió bastante la arena, lo poco que tenemos no siembra. Estamos esperando a que mejore un poco el tiempo para poder moverlo”, explican.

Sin embargo, la preocupación de los mariscadores sigue siendo que, por normativa, no podrán realizar ningún tipo de actuación en los bancos marisqueros. Continúan pendientes de una reunión con el Instituto Social de la Marina (ISM) porque mientras se encuentran en situación de cese de la actividad no pueden realizar trabajos de regeneración, “y tal y como está la situación ahora es algo imprescindible”, explicaba el patrón mayor de Raxó, Iago Tomé, que apunta que “estamos peleando por modificar la normativa”.

Nos espera un año 24 y parte del 25 muy complicado Iago Tomé — Patrón mayor de Raxó

Los profesionales del sector lamentan que “cerramos porque no tenemos producto, pero queremos conservar y cultivar el que hay, que no tiene la talla apta para el consumo. Cerramos por causa de fuerza mayor, porque la playa está sin recursos, no es como cuando cerramos por la toxina, que entonces el trabajo ya está hecho”.

Los mariscadores quieren poder aprovechar estos meses para sembrar y para trasladar bivalvos de unas zonas a otras en busca de la regeneración de las zonas más afectadas. “Lo poco que hay en algunas zonas lo trasladamos para regenerar otras. Sí que está permitido hacer vigilancias y sachar, pero nada más. Queremos que nos dejen ir a conservar lo poco que nos queda”, reclaman.

Momentos muy complicados

De momento, las mariscadoras han presentado los papeles para solicitar a la Xunta las ayudas por el cese de actividad, así como una ayuda extraordinaria de la Consellería do Mar por asignación directa, que destinará alrededor de 4,5 millones de euros para la totalidad de un sector que engloba a unos 8.000 profesionales en toda Galicia. Como última opción, también se plantean solicitar fondos europeos, aunque su tramitación es complicada y el tiempo de espera hasta poder cobrarlos suele prolongarse demasiado.

Además, les preocupa que cuando decidan reabrir los bancos, entre la toxina y tengan que volver a parar “y que entonces ya se haya gastado la ayuda por cese de actividad”.

Los mariscadores pontevedreses están pasando uno de los peores momentos económicos de los últimos años. “Nos espera un año 24 y parte del 25 muy complicado”, auguraba Iago Tomé. Después de tantos meses afectados, los ánimos están muy bajos en el sector. Cabe recordar que llevan arrastrando este problema desde octubre de 2023, debido a las constantes lluvias y temporales que provocaron una elevada mortandad de los bivalvos, irrecuperable por la baja salinidad.

“Los ánimos están mal porque ya lo estuvieron en su momento, desde el principio. Aguantamos hasta el momento en el que nos dijeron que tenemos que parar. El biólogo de la zona tiene que valorar la situación, porque si no esto es inaguantable. Diciembre, por ejemplo, fue muy flojo en cuotas, porque no daba para más”, resumió Carmen Vázquez, patrona mayor de Lourizán.