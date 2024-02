El Gobierno ratifica en Pontevedra el proyecto para construir 73 viviendas asequibles en la ciudad

La responsable de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, la socialista Isabel Rodríguez, protagonizó en la mañana de este miércoles un paseo por las calles del casco urbano de Pontevedra. En su visita, la ministra aseguró que, frente a un Gobierno de Rueda "que lo único que hizo fue escaquearse de sus competencias en materia de vivienda", el candidato del PSOE José Ramón Gómez Besteiro promoverá desde la Xunta "2.400 viviendas protegidas al año". "Galicia se merece un candidato que no le mienta", añadió Rodríguez.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE en Pontevedra, Iván Puentes, aseguró que la posible Xunta de Besteiro asumirá "todas las cesiones de terrenos que desde hace 15 años le lleva ofreciendo el Concello de Pontevedra para edificación de vivienda pública", en parcelas como Campo do Boi, Valdecorvos, Tafisa y Conde de Bugallal. En ese sentido, Rodríguez se comprometió a buscar fórmulas de colaboración con el Gobierno de España para incrementar el parque de vivienda pública de la ciudad.

Crítica a Feijóo

En su visita a Pontevedra, la ministra acusó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "alterar la convivencia" entre los españoles con sus "mentiras" sobre los contactos con el soberanismo catalán.

En declaraciones a los periodistas en Pontevedra, Rodríguez ha señalado que los españoles "se merecen políticos que digan la verdad y que dejen de mentirles", ya que considera que Núñez Feijóo "estaba dispuesto a todo" para ser presidente del Gobierno

"No dejó de ser presidente porque no quiso como se encarga de reiterar a cada momento sino porque no pudo", ha señalado la ministra, que ha censurado que el líder popular criticase a los socialistas por hacer lo mismo por lo "que nos han perseguido y asediado nuestras sedes".

Isabel Rodríguez ha sostenido que Feijóo "ha estado hablando con el independentismo y le hubiera gustado poder apoyarse en ellos", pero no pudo hacerlo, según ha añadido, por la "apuesta previa" que hizo el PP con su "matrimonio" con la extrema derecha.

Ese fue, ha subrayado la titular de Vivienda y Agenda Urbana, un "inconveniente no menor" para el máximo responsable del PP, porque esa unión con Vox ha impedido a los populares "un nuevo matrimonio o una relación extramatrimonial" con el independentismo catalán.

El Gobierno de Pedro Sánchez "seguirá trabajando por la convivencia en Cataluña", ha garantizado Rodríguez, que ha asegurado que los socialistas continuarán denunciando la "gran mentira" de Núñez Feijóo con respecto a sus contactos con los responsables del 'procés'.

"Vuelve a las mentiras de siempre", ha reiterado la ministra de Vivienda, que ha ironizado con que el líder del PP "si no le echa la culpa a Google, se la echa a un teletipo" y, en esta ocasión, a los periodistas "que escucharon de su boca que estaba dispuesto a pactar con el independentismo".

Núñez Feijóo, ha sentenciado Isabel Rodríguez, no llegó a ser presidente del Gobierno "porque se lo impidió la extrema derecha", porque ha sostenido que "él lo hubiera deseado".