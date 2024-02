Cuando el carnaval era una fiesta “de vicio y paganismo”

“Las fiestas carnavalescas de España, minada por el materialismo y por la corrupción, eran fiestas de libertinaje, de vicio y de orgía; fiestas resabiadas de paganismo en las que el hombre, arrastrando su dignidad, entregábase a toda clase de diversiones, en unos días de vida licenciosa y degradante”. Así se argumentaba la prohibición gubernativa del carnaval en febrero de 1937.

En “Pontevedra nos anos do medo”, el historiador Xosé Álvarez Castro explica la prohibición que rodeó a esta fiesta tradicional durante los años de la dictadura. “La prohibición no se limitó a los años de guerra, sino que acompañó todo el franquismo. Cada año los gobernadores publicaban órdenes en este sentido en los boletines oficiales. Se reiteraba la prohibición tolerándose solamente los bailes privados en sociedades o círculos de recreo, previa autorización del gobierno civil, con traje de época o regionales, que no constituyeran disfraz y sin velar el rostro en ningún caso. Así lo hacía el gobernador de Pontevedra, José Solís Ruíz, ‘la sonrisa del Régimen’, en el año 1951: autorizaba los bailes, previo informe de la alcaldía, ‘siempre que no trasciendan del seno de la entidad, ni se les matice de carácter carnavalesco”, como explica Álvarez Castro. En aquellos “anos do medo” que escudriña el historiador pontevedrés, el carnaval se convirtió en las “Fiestas de Primavera”.

En Pontevedra, y dentro del afán por procurar que la celebración pasase desapercibida, una circular de la Jefatura Provincial de Propaganda, firmada por el jefe provincial, Enrique Pascual Souto, el 10 de febrero de 1941, expone que: “Habiéndose dispuesto por la Superioridad la prohibición en el año corriente y en los sucesivos de las llamadas fiestas de carnaval, os significamos a este propósito la conveniencia de que no se haga mención en la prensa, radio, ni por ningún otro medio de difusión, de tales fiestas, a fin de que pasen inadvertidas, en lo posible, para el público, en atención a las circunstancias que atraviesa nuestra Nación”.