Una consultora especializada en controles de calidad apuesta por la revisión de los puentes de la ciudad

Una empresa con amplia experiencia en controles de calidad, estudios geotécnicos y otros trabajos similares tiene todas las papeletas para hacerse cargo del ambicioso plan del Concello para inspeccionar la seguridad y condiciones de mantenimiento de los seis puentes de titularidad municipal que cruzan el río Lérez en el casco urbano. Se trata de Enmacosa, la misma empresa que desde hace más de veinte años se encarga de la revisión técnica de todas las atracciones festivas en Pontevedra. Es la única oferta recibida en el Concello con el fin de realizar una inspección técnica global y un inventario para el mantenimiento de elementos singulares y estructuras del espacio público. Su objetivo es crear una base de datos que derivará en la contratación de obras prioritarias, abaratando los costes a la hora de realizar actuaciones de emergencia. Dentro de los elementos a analizar figuran no solo los seis puentes, sino también las pasarelas de más de tres metros de luz, los muros de contención, obras de paso y forjados, los pórticos o los mástiles de gran altura, tanto en el rural como en la ciudad.

Ninguno de los seis viaductos salvo los de Os Tirantes y As Correntes, dispone de un plan de mantenimiento o programa de conservación actualizado pese a que son utilizados a diario por miles de peatones y vehículos. Se trata de los de As Correntes, O Burgo, Santiago, Os Tirantes, el antiguo del ferrocarril en Monte Porreiro y el de Las Palabras, a la entrada del barrio. El más moderno de ellos es el de As Correntes, que entró en servicio en junio de 2011, hace casi trece años. Su proyecto, muy anterior, sí incluye un plan de conservación, pero no constan actuaciones de mantenimiento desde entonces, como tampoco el de Os Tirantes, que también dispone de una propuesta de actuación desde 2019.

El de Santiago, inaugurado hace más de 40 años, en 1983, nunca registró obras de mejora de gran calado, como tampoco el antiguo del tren. El de Las Palabras en Monte Porreiro, que entró en servicio en agosto de 2012, tampoco dispone de programa alguno de conservación, mientras que el de O Burgo ha sido objeto a lo largo del tiempo de diversas modificaciones, la última de ellas en 2020, cuando se peatonalizó. El listado de estructuras que se analizarán no incluye el puente de A Barca, de titularidad de la Xunta, ni el de la autopista,