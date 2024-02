El Mercado se niega a un cambio de horario: “Si tenemos que reventar la verja lo haremos”

Enfadados es poco. Los vendedores de la Plaza de Abastos de Pontevedra están en pie de guerra y en esta ocasión es por un cambio de horario en la apertura y cierre de las instalaciones que les fue comunicado a través de una circular que recibieron ayer viernes. En el texto, con el membrete del Concello de Pontevedra, se indica que “a partir del martes 19 de febrero el horario de apertura y cierre será todos los días de 7 a 14 horas”.

Tal y como han aclarado a FARO fuentes del gobierno local, entre otras cuestiones han influido en esta modificación el cierre de la lonja municipal por jubilación de su titular y la falta de personal, ya que mantener el horario actual supondría pagar horas extras o hacer contrataciones externas, algo imposible en este momento porque “no hay Orzamento” .

En todo caso, estas mismas fuentes indican que la concelleira de Mercados, Anabel Gulías, considera que “todo es negociable” y está dispuesta a mantener una reunión con los placeros en la que informarles de la situación y los pormenores.

Tiempo para montar puestos

Hasta ahora el horario oscilaba en horquillas que iban desde las 6 a las 15 horas en función del día de la semana y dependiendo de si funcionaba la lonja o no. Tal y como han confirmado numerosos placeros, en ese margen entre las seis de la mañana y las ocho y media, cuando el Mercado se abre al público, se aprovechaba tanto para recibir el género como para montar los puestos. Además, algunos días se cerraba incluso a las 15.30, ya que “muchos clientes salen de trabajar a las tres y vienen a esa hora a recoger pedidos, tanto entre semana como, sobre todo, los sábados”.

Aseguran que no entienden la circular porque “ya llevamos dos años sin lonja” y advierten al gobierno local que, si no les escucha y no se reúne con ellos, “si nos tenemos que plantar con cacerolas y reventar la verja cuando vengan a echarla a las dos de la tarde, lo haremos”.

Una de las cuestiones que más les ha molestado ha sido enterarse de esta reducción de horario por un comunicado, que ellos definen como “una imposición”. En este sentido, ya anuncian que ni la van a aceptar ni a firmar.

“Nosotros somos autónomos, no funcionarios. Hacemos nuestro sueldo aquí”

“Es que nos afecta tanto la hora de entrada como la de cierre, porque a veces cuando llegas aquí a las seis ya hay proveedores esperando por nosotros. Pero la de cerrar también, porque muchos clientes que ya confiaban en nosotros para venir al salir de trabajar van a dejar de hacerlo”, afirma uno de los vendedores de pescado y marisco, que indica que incluso los hosteleros les tienen contactado fuera del horario central.

Los placeros son conscientes de que esto es un problema relativo “a los horarios de los funcionarios”, pero indican que “ese no es nuestro problema, que les paguen más o que lo arreglen como sea, porque no vamos a pagar nosotros el pato”.

Muchos de ellos ya afirman rotundos que se van a movilizar y manifestar para evitar ese cambio horario, anunciado “casualmente, para el día después de las elecciones”, subrayan.

En cualquier caso, si el proceso continúa sobre lo previsto, la aprobación de los Orzamentos 2024 del municipio de Pontevedra no ocurrirá hasta el mes de marzo, como muy pronto. Si el cambio horario del Mercado se inicia el 19 de febrero, al menos se aplicará durante once días casi con toda seguridad, debido a su dependencia de las cuentas locales.