El Concello “rescata” el proyecto de la vía verde hasta Barro para no perder los fondos europeos

El Concello de Pontevedra ha encargado la redacción del proyecto para la continuación de la Vía Verde do Salnés, que implica la unión de la senda entre Vilagarcía y Portas con la futura vía verde entre Pontevedra, Ponte Sampaio y Arcade a través del antiguo puente ferroviario sobre el Lérez. El gobierno local rescata este proyecto para no perder los Fondos Europeos Next Generation concedidos para el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en septiembre de 2021, que tienen una cuantía total de 2,4 millones de euros (alrededor de un millón para nuevos proyectos de obra y otro millón para dinamización turística), que tienen que estar pagados y justificados a finales de 2024.

La memoria valorada para la obra de construcción de la “Senda Verde desde Pontevedra a Caldas” (así se denomina el proyecto) se desarrolló sobre la base del convenio suscrito entre la Diputación y los concellos de Pontevedra, Barro, Caldas y Portas para la creación de la Vía Verde do Salnés mediante el acondicionamiento de los tramos paralelos a la vía ferroviaria que discurre entre esos tramos, así como por el Camiño de Santiago. El objetivo, según recoge el documento, es la “conformación progresiva de un completo sistema de sendas cicloturistas, con una oferta completa que incorpore espacios de ocio y deportivos para todas las franjas de edad”.

Según apuntó en su día la concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, este proyecto es “uno de los más complicados” de los incluidos en el PSTD porque se tiene que negociar con Adif y aprovechar caminos y pasos públicos para conectar la ciudad con el nuevo mirador del Lérez, sobre el viejo puente del ferrocarril.