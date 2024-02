El PSOE espera que el alcalde apueste por los proyectos de su estrategia Pontevedra Flúe

El portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, considera que, después de ocho meses reclamándole al alcalde el impulso de la estrategia Pontevedra Flúe y de “una fuerte campaña de descrédito orquestada por el BNG”, la entrevista que Lores mantendrá con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “muestra que nuestro partido no mentía y que realmente existe una incuestionable voluntad de invertir en nuestra ciudad”. El líder socialista espera que Fernández Lores exprese ahora la misma voluntad de colaboración y le recomienda que, en su encuentro con Ribera, “elija el camino correcto”, apueste por los “proyectos viables y pactados con Costas” que recoge el plan Pontevedra Flúe y “no frustre una inversión histórica de 25 millones de euros”.

“En las ocasiones en las que le pedí al alcalde que pidiera cita con la ministra, e incluso que fuésemos juntos a Madrid si no confiaba en mi palabra, la respuesta fue siempre negativa –subrayó Puentes–, incluso con cuestionamientos sobre la autoridad de quién tiene o no tiene la Alcaldía, que desgraciadamente aún vemos en sus declaraciones públicas. No nos rendimos y, ya que Lores no iba a Madrid, trajimos a la ministra a Pontevedra para que, alto, claro y sin ningún tipo de dudas, aclarara que existe el plan Pontevedra Flúe, que tiene seis proyectos contemplados para ejecutar en esta ciudad en terrenos que son propiedad de Costas y que el Ministerio tiene voluntad de ejecutarlos y el dinero para poder hacerlo. Solo queda que el gobierno local cumpla con su parte, que es redactar y remitirle al Ministerio los proyectos de ejecución material comprometidos en el anterior mandato”.