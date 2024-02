Pobo excelente, talentoso e universal

[object Object]

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que a cultura “é liberdade, diversidade e unidade” ao pechar a entrega de premios. O titular do Executivo galego felicitouse polo “novo rexurdimento cultural” dun país no que máis de 36.000 profesionais traballan neste sector das letras, artes, o audiovisual etc.

Hoxe a cultura non debe entenderse “só como resistencia senón como unha creación que enriquece á sociedade”, suliñou, e na que exercen a súa acividade “máis de 2.000 empresas” que cos seus traballadores representan o 3% do PIB do país.

O convento de Santa Clara, con 700 anos de historia, “é un resumo en pedra do que é Galicia”, indicou, e tamén “da colaboración entre institucións”, do Concello que a adquiru para ben público, da Deputación que a recibiu e que agora impulsa a súa recuperación co apoio da Xunta, que recentemente comprometeu unha inversión de 6 millóns de euros no programa de rehabilitación.

Sinalou á nómina de galardoados, diversos por xeracións, historia, actividade etc, como o reflexo dunha “cultura robusta, xerada arredor dunha comunidade da que todos formamos parte”, antes de felicitarse polo bo momento dunha cultura que hoxe emprega a máis traballadores que nunca, que acada premios en todo o mundo e que nos identifica e cohesiona.