El gobierno local aprueba esta semana sus presupuestos, que estarán activos en marzo

En menos de 48 horas, la aprobación de los presupuestos municipales de 2024 quedará, salvo sorpresa de última hora, prácticamente resuelta. Mañana jueves, 8 de febrero, finaliza el plazo de un mes para que los grupos de la oposición (PP y PSOE) presenten una moción de censura al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, después de que éste perdiera la cuestión de confianza planteada en el pleno extraordinario del 8 de enero.

El Partido Socialista descartó desde el primer momento la presentación de una moción de censura, pero el Partido Popular va a apurar hasta el último momento para intentar llegar a un acuerdo con el otro partido de la oposición, algo que parece imposible.

Tal y como explicó el alcalde, si finalmente no se produce ninguna presentación de moción de censura, “lo que haremos es un decreto de Alcaldía poniendo a exposición pública los presupuestos para alegaciones durante 15 días hábiles. A partir de ahí, dependiendo de las alegaciones que se presenten, si es necesario ir a pleno o no, quedarían los presupuestos aprobados”. Es decir, desde el gobierno local se calcula que esto se produciría en el mes de marzo.

Las cuentas del Concello para 2024 fueron rechazadas por la oposición en el pleno municipal, lo que, unido al rechazo a la cuestión de confianza sobre el alcalde, ha motivado que el gobierno local tenga que volver a prorrogar el presupuesto municipal de 2022, de 74,2 millones de euros. Las cuentas previstas por el equipo de Fernández Lores para este 2024 rondaban los 100 millones de euros.

“Lo que va a pasar el 8 de febrero es que técnicamente se va a aprobar un documento, el presupuesto del año 2024, pero no es más que eso, una aprobación técnica, no termina nada. Lo que pasa es que el alcalde, como le dije en el Pleno, aplazó 30 días lo necesario, que es sentarse, hablar, acordar y dialogar con el Partido Socialista qué obras y proyectos queremos poner en marcha en Pontevedra durante los próximos años”, destacó el portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes.

[object Object] “Lo primero que hay que destacar de este tiempo en el que el Concello está, y estuvo, con el presupuesto prorrogado es la absoluta normalidad. Porque está pasando lo mismo que pasó en los últimos diez o quince años de gobiernos de Fernández Lores, que nunca fue capaz de aprobar el presupuesto a día 1 de enero y, por tanto, siempre empezó el año con el presupuesto prorrogado, llegando incluso al mes de marzo y más allá”, apuntó el portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, que señaló también la “normalidad desde el punto de vista de la gestión municipal porque, a pesar de todos los anuncios catastrofistas que se hicieron después del Pleno en el que se rechazó el presupuesto de 2024, vamos a celebrar esta semana un Entroido similar al que tuvimos en los últimos años, con exactamente la misma inversión; se están contratando obras, se están pagando subvenciones, no se perdió ni un solo euro de fondos europeos... Por lo tanto, normalidad y tranquilidad, que era lo que todos sabíamos que iba a pasar a pesar de esos anuncios catastrofistas del alcalde y del BNG, que pretendieron poner a vecinos y vecinas en contra del Partido Socialista simplemente por defender algo muy básico: la necesidad de hablar, acordar y conseguir un presupuesto que saliese del consenso entre el BNG y del PSOE y no un presupuesto impuesto únicamente con la visión y con los criterios del BNG”. Puentes se refirió a las propuestas que presentó el PSOE para negociar el presupuesto y se reafirmó en su predisposición para dialogar con el BNG. “El Partido Socialista estuvo en el mes de diciembre dispuesto a hablar, dialogar y negociar y el BNG nos dijo que no, pretendía simplemente que votásemos a favor de su propuesta de presupuestos sin ningún tipo de concesión ni de diálogo, y nosotros seguimos exactamente en la misma postura. El día 8 se aprobará inicialmente el presupuesto, pero la necesidad de diálogo y de acuerdo va a seguir encima de la mesa, por ejemplo para poder incorporar el remanente de 2023. Va a ser fundamental para poder ejecutar obras durante el año 2024 en Pontevedra, tiene que ser votado por una mayoría en el Pleno y ahí no hay vías excepcionales como la cuestión de confianza”, apuntó.

El PP habla de “parálisis”

“Lo que estamos viendo es que en Pontevedra se mantiene la situación de parálisis, una parálisis política por parte de dos grupos que teóricamente son afines, pero no se ponen de acuerdo en nada; sólo se han puesto de acuerdo en que el que ganó las elecciones, el Partido Popular, no gobernase”, señaló el portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez.

El popular insistió en que “estamos con unos presupuestos paralizados, pendientes de una aprobación y, ojo, el jueves vence el plazo, pero todavía faltarán unas tres semanas probablemente para que se puedan aplicar. Es decir, en Pontevedra no va a haber inversiones, van a estar paralizadas, hasta probablemente el mes de marzo, y esto por dos partidos que no se soportan, que no se aguantan, como el BNG y el PSOE”.