“Caminamos hacia el transhumanismo, hacia el humano máquina”

El artista multimedia Elohim ultima sus próximos trabajos para el metaverso en un escenario en el que las nuevas gafas Apple Vision Pro, que el pasado viernes salieron a la venta en Estados Unidos, han dejado imágenes surrealistas y desatado toda una fiebre por hacerse con el nuevo dispositivo tecnológico.

–Este fin de semana hemos visto imágenes desconcertantes de usuarios moviendo las manos en el autobús, en el gimnasio, en la calle ¿de qué dispositivo hablamos?

–Es el gran acontecimiento que se está dando en Estados Unidos después de Apple haya sacado a la venta las Vision Pro. Ya los usuarios más privilegiados, que puedan permitirse el precio de las gafas, están empezando a experimentar en las calles con lo que han denominado la realidad mixta.

–¿De qué tipo de realidad virtual hablamos?

–Digamos que está la realidad virtual, que es estar sumergido en un entorno de 360 grados esférico, que sería por ejemplo el metaverso; y después está esta realidad mixta que permite combinar la realidad física con interfaces que se generan a través de las gafas.

–¿Qué acciones posibilita hacer?

–A través de las gafas vas a poder tener todo el entorno multimedia, en este caso son gafas que tienen visión hacia afuera, por decirlo así, es decir podemos ver una parte de la realidad física, y mediante los interfaces y utilizando las manos puedes dar las órdenes que quieras, por ejemplo hacer una videollamada, una videoconferencia, activar música, ver películas, sumergirte en un entorno virtual, en el metaverso. Digamos que todo lo que son las aplicaciones que habitualmente podríamos hacer con un móvil en este caso lo podemos hacer a través de las gafas, lo que sucede es que en un formato inmersivo. En los vídeos hemos visto gente caminando por la calle, en el autobús o incluso saliendo del cuarto de baño con las gafas puestas, está claro que debe de ser una experiencia absolutamente increíble para que los usuarios puedan llegar a ese nivel de inmersión.

Se habla de que la IA le sacará el trabajo a los humanos, y no será ella quien lo haga, los que sí probablemente serán esos humanos que pilotan mejor la IA

–Usted alerta de que también tiene riesgos

–Todo en la vida tiene riesgos, si vamos por la calle y tenemos muestra atención centrada en un entorno virtual está claro que vamos a perder la percepción del entorno físico o al menos una parte, eso es así. Yo siempre digo que la tecnología está muy bien, los avances están maravillosos, porque se trata de que nos generen valor como humanos, para poder mejorar los procesos y hacer nuestra vida más fácil y ágil. Ahora, todo lleva un peligro, en este caso que, sumergidos en ese entorno virtual, perdamos la percepción del espacio físico, con lo que puede conllevar. Este fin de semana también se han divulgado vídeos con imágenes de los Simpsons en los que se ve una mujer que va con las gafas y se cae por una alcantarilla y otro se tropieza contra una farola. Tuvimos en cierta medida un pequeño acercamiento cuando fue el fenómeno de los Pokémon, que la gente iba con los móviles para ver dónde había señales de realidad aumentada, y se generaron accidentes, porque había lugares a donde era complicado acceder para conseguir lo Pokémon y la gente se accidentaba. Bueno, pues en cierta medida esto será algo similar. Los coches son maravillosos, pero si vas a 80 kilómetros por hora en A Ferrería pues evidentemente el problema no es el vehículo sino el humano que los piloto.

–Está en contacto con desarrolladores de distintos países ¿qué futuro cree que nos depara la Inteligencia Artificial?

–Es incierto, se habla mucho de que la Inteligencia Artificial le sacará el trabajo a los humanos, y no será ella quién se lo quite, los que sí probablemente se lo quiten serán esos humanos que controlan y pilotan mejor la IA. Estamos ante un nuevo paradigma, le llaman la cuarta revolución, y ante estos avances de vértigo tendremos que tener mucha conciencia y serenidad, debemos controlar a la máquina y no ella a nosotros. Caminamos hacia el transhumanismo, el humano máquina, y hay que usar los avances para el bien, todo en la vida se puede utilizar para el bien o para el mal, depende de nosotros apuntar la flecha.