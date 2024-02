Empieza el año “runner” en Pontevedra

Pontevedra es una ciudad de deportistas, especialmente de corredores, nadadores y ciclistas, y el urbanismo del centro y la periferia invita a emplearlo como espacio para ejercitarse. Con el inicio del año, los pontevedreses que todavía no lo habían hecho se suman a la práctica de distintos deportes por motivos de salud: es el momento de hacer caso a los propósitos de Año Nuevo. Correr o hacer “running” está definitivamente de moda y es una de las actividades preferidas de los habitantes de la Boa Vila, que gracias al tiempo casi primaveral con el que 2024 agasaja la comunidad se animan a ejercitarse al aire libre.

En cuanto a los horarios, las primeras horas de la mañana y después de las ocho de la tarde, al salir del trabajo, son las preferidas por los corredores locales durante la semana. Sin embargo, durante el fin de semana se llenan tanto por la mañana como por la tarde.

Al alejarse del puente de los Tirantes el caminante accede a una de las rutas más populares de Pontevedra, especialmente por los entusiastas de actividades al aire libre y deportistas. Provisto de carril bici, acera y un paseo de tierra, es una opción válida para peatones y para aquellos que se desplazan sobre ruedas.

Además, a poca distancia de este trazado, las Marismas da Xunquira de Alba ofrecen al caminante o al corredor un recorrido circular que parte desde el recinto ferial. Iniciando desde el puente de los tirantes, también se puede emprender una ruta más extensa que parte desde la jefatura de la Policía Local, llegando hasta el puente de As Correntes. Cruzar el puente y continuar en paralelo al río hasta llegar a la ría constituye un recorrido que, a pesar de transcurrir por acera, no desanima a los deportistas que buscan precisamente esa combinación de distancia y paisajes atractivos no lejos del entorno urbano.

Por otra parte, no todos los corredores lo hacen en grupo, como pueden verse a algunos clubes de atletismo o de amigos que pasan el tiempo ejercitándose. Cada vez hay más, y se fomenta esta práctica conjunta como los deportes de equipo que unen socialización, ocio y estrategia grupal. Lo cierto es que muchos pontevedreses continúan yendo en solitario, por cuestión de horarios y de “despejarse”.

La afluencia en estas rutas al aire libre también está sujeta a las condiciones climáticas y temporales. Dependiendo de la estación del año o del clima, es probable que encuentres más o menos personas disfrutando de estos caminos. En épocas con temperaturas suaves, es común ver a la gente animándose a realizar actividades al aire libre y explorar rutas más extensas. Sin embargo, durante el invierno, especialmente cuando las lluvias y el viento son constantes, los deportistas de la ciudad del Lérez tienden a optar por lugares más cercanos.