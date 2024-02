Discos que viajan de Holanda a Pontevedra

Que la música no tiene fronteras no es un secreto, pero que muchos de los discos de vinilo que se venden en Pontevedra proceden de Holanda quizá no es tan conocido. Pero así lo confirma Eloy Delgado, uno de los organizadores, junto con Manuel Otero, de la Feira do Disco, que acaba de pasar por la ciudad con un “éxito total”.

“Estamos muy contentos, porque a las diez de la mañana llegamos para abrir a las once, que era el horario fijado, y ya había gente fuera desde algo más de las nueve. Así que ya abrimos la puerta antes para que no siguieran esperando”, afirma contento por el resultado de la feria, que, como es habitual, se desarrolló en domingo y en horario de mañana y tarde en el Hotel Rías Bajas, en pleno centro.

“Durante todo el día llegó gente. Toda la mañana estuvo lleno hasta cerca de las dos, que bajó la afluencia. Y por la tarde igual. La verdad es que solo podemos decir que fue un éxito total y que cada vez el mundo del vinilo cuenta con más público y aceptación”, añade Eloy Delgado.