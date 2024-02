Un oficio en el que la pasión por labrar el granito lo es todo

El valor cultural y patrimonial de la cantería gallega convierten en única a la comunidad autónoma en un trabajo tradicional de raíces ancestrales transmitido durante siglos. Buena parte de ese estilo en el arte de tallar la piedra, básicamente el granito, nace y se perfecciona en Poio, en una escuela que lleva más de 40 años de actividad y que recientemente ha iniciado su integración en los centros de Formación Profesional de Galicia al adscribirse a la Consellería de Educación de la Xunta.

Tras una primera fase de transición para trámites y gestiones, el inicio de la actividad lectiva reglada en la Escola de Cantería será en el curso 2024-2025, con una oferta de formación centrada en la construcción, restauración y rehabilitación de edificios, que superará las 100 plazas. Asimismo, se pondrá en marcha el proceso de acreditación de experiencia laboral. En los cursos siguientes está previsto que el número y plazas supere las 300, con el desarrollo completo de enseñanzas y la oferta de nuevas titulaciones y formaciones. Actualmente, la escuela cuenta con una veintena de alumnos, de los que seis son mujeres. Estudian tres años para ser “canteiros” y cinco para lograr el reconocimiento como “mestres canteiros”.

FARO visitó sus instalaciones en el barrio poiense de Boa Vista, que además de con seis aulas y un laboratorio, tiene cuatro naves: cantería, escultura, modelado y vaciado y maquinaria. Lucía Espiño es la coordinadora en esta fase de adaptación del centro, así como profesora de Modelado. “Esta era una demanda histórica de los antiguos alumnos. La oficialidad de los estudios reconocidos y homologados te abre muchas puertas y los canteiros de Poio son internacionalmente reconocidos. Ser canteiro salido de esta escuela es sinónimo de saber trabajar muy bien”, explica.

“Este año es de transición. Continuamos con el plan antiguo, pero estamos trabajando en la preparación del curso que viene, cuando se convertirá en un centro integrado de F.P. También va a integrar las disciplinas artísticas, porque se va a mantener la esencia de la escuela, que además de cantería incluye escultura, modelado, dibujo artístico... que se van a seguir impartiendo. Las salidas laborales son muchísimas y casi se puede decir que la profesión de canteiro tiene “paro cero”.

“Las salidas laborales son múltiples. Hay mucha necesidad de mano de obra en la construcción, sobre todo de personas especializadas que sepan trabajar la piedra, que cada vez quedan menos”, asegura Lucía Espiño. En este sentido, recuerda que “los canteiros de Poio son reconocidos en todo el mundo”.

Además, las obras salidas de la Escola de Cantería de Poio se pueden admirar en numerosos puntos de la comunidad gallega, pero también fuera de ella e incluso de España, ya que muchas de ellas se han exportado. “Se han exportado cruceiros hasta Buenos Aires. Son muchas las piezas que podemos ver, como el Cristo de A Guía, la réplica del tímpano de Palmou... Se han hecho muchos encargos a la escuela durante estos más de 40 años. Se han tomado temáticas populares, como los oficios o la emigración, así como la religiosa, muy habitual”, resume la coordinadora de la Escola de Cantería.

Tradición familiar

El perfil del alumnado es muy variado, no hay uno único. Muchos de los que llegan a este centro de formación provienen de familias de canteiros, como es el caso de los hermanos Xairo y Rubén Collazo Sanmartín, de 20 y 18 años. Son de Pontevedra e hijos del escultor Manuel Collazo Torres, autor, entre otras obras, del popular conjunto en piedra de “La fuente de los niños” de Pontevedra.

“Nuestro padre estuvo estudiando aquí en 1986 y después trabajando en talleres, hasta que montó el suyo propio. Nosotros estudiamos la ESO y ya entramos aquí”, explican.

El haber crecido viéndolo a él trabajar les fue llevando inevitablemente a seguir su profesión.

Lo que más les atrae es la cantería aplicada a la construcción, llevada a hacer casas, horreos, cruceiros...

Completa formación previa

La granadina Elena Díaz Liliestrom (de 33 años) ha llegado a Pontevedra con una formación previa en Decoración Cerámica, Forja, Piedra y Escultura y Molde. Reconoce que siempre le atrajo todo lo relacionado con las artes, de hecho, también escribe y pinta.

No le preocupa que sea una profesión fundamentalmente masculina y confía en que dando a conocer su trabajo y moviéndose pueda encontrar un lugar en el que pueda encajar. “Habiendo probado todos los materiales, estoy aquí porque me he decantado por la piedra, porque es lo que más me llena, física y espiritualmente. Es una sensación maravillosa”, afirma.

Sin límite de edad

Lula García, con más de 70 años, es una de las alumnas de mayor edad de la Escola de Canteiros. Descubrió su pasión por la piedra en un trabajo en una casa. “Me gusta la cantería, la escultura... todo lo que me pongan. Con todo lo relacionado con el arte me encuentro con libertad. Siempre estoy inventando cosas”, asegura.

“El ambiente aquí es fantástico. Esto para mí es como el patio del recreo”, concluye.