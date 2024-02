La librería Metáfora fue escenario de la presentación de la versión en gallego de "Charlotte", una obra de la profesora y traductora Consuelo Vercher que profundiza en la realidad, no siempre dulce, de una niña de 7 años.

–La obra nació inicialmente en francés…

–Sí, Tamara (Andrés) tuvo que traducirla, porque yo no me atrevía a lanzarme directamente, y nació en francés con una vocación didáctica. Hay unos valores determinados sobre los que pensaba que teníamos que escribir para reflexionar, para tratarlos con el alumnado debatiendo y buscando interpretaciones. Nace así, pero el relato queda adormilado en un cajón hasta que le pedí a Tamara que lo tradujese. Ella, que es una poetisa magnífica, hizo la traducción y me animó a no dejarlo en un cajón, a sacarlo. A la editorial Kalandraka le pareció que era un texto interesante, nos pusimos de acuerdo y estuve encantada cuando vi el libro en mis manos, con unas ilustraciones preciosas de Clara Encinas. Estoy muy contenta, francamente.

–El relato aborda temas que no se suelen tratar con los niños, como la muerte

–Así es, creo que es importante. La obra al fin y al cabo es una especie de metáfora, hablamos de pobreza, porque el entorno de Charlotte no es precisamente un entorno fácil, hablamos de un padre que perdió su trabajo, hablamos de emigración, de muchas cosas, también de la forma de enfrentarse a un desgarro, una rotura del cordón umbilical, como es la enfermedad y la muerte de la madre. Puede parecer un texto duro o difícil, pero creo que es importante hablar con los niños de temas como la enfermedad o la muerte, es importante que niños de 10 o 12 años enfrenten el tema de la muerte, y digo entrecomillado, con cierta normalidad, que no significa que no sea traumático, que lo es siempre. Hay que enfrentar estas cosas con mucho respeto y, entrecomillado, cierta normalidad.

"A la editorial Kalandraka le pareció que era un texto interesante, nos pusimos de acuerdo y estuve encantada cuando vi el libro en mis manos"

–También aborda la homosexualidad

–También se toca. Abordemos las cosas con toda la tranquilidad del mundo, y toda la normalidad del mundo. Hay episodios en la obra que realmente me importan muchísimo porque creo que todo esto es nuestro entorno al fin y al cabo, la vida, la muerte, las grandes cosas y las pequeñas, las grandes alegrías y las grandes penas. Todo es la vida y se aborda desde la mirada, y esto me parece muy importante, de una niña de 7 añitos.

–¿Es un libro infantil?

–Lo es, porque todos fuimos niños, todos nos preguntamos cosas, todos hemos estado enfrentados a muchos traumas, evidentemente. Y se trata un poco de normalizar todo esto, con sensibilidad, tranquilidad y normalidad.

"Además de infantil, es una obra para todas las edades, una historia que nos toca muy adentro, memorias que son de todos"

–Ha sido profesora durante muchos años ¿cambian los niños con las distintas generaciones o todos afrontamos al fin y al cabo los mismos desafíos?

–En las formas los niños son todos distintos, evidentemente, ahora hay otro tipo de juegos, otro tipo de pasatiempos, pero no creo que los niños sean más maduros de lo que podíamos ser nosotros. Tengo 68 años y yo me hacía un montón de preguntas que sé que hoy en día los niños se siguen haciendo. Además hay otra cuestión, que me lo planteó un poco una antigua alumna, que me comentó que Charlotte ha sido capaz de obsequiarnos con una narración inter e intrageneracional. Esa niña de antes también es la niña de hoy, e impregna la realidad de cohesión. Por eso creo que, además de infantil, es una obra para todas las edades, una historia que nos toca muy adentro, memorias que son de todos.

–Cita como ejemplo los piojos

–Es una tontería pero me hace mucha gracia, en la presentación pregunté ¿quién no ha tenido piojos? Y chicos muy jóvenes me decían: sí, yo también los tuve. Hay muchas cosas comunes, muchos por ejemplo tenemos orígenes rurales, por los abuelos, por los padres, y en general tenemos mucho en común. Es cierto que Charlotte camina sola, que es una nena inteligente, sensible, pero para mi su magia es que habla sin prejuicios. Eso es para mi su magia, que invita a preguntarnos para qué los prejuicios, por qué prejuicios con la gente que es más morena que nosotras, o más pobre. Es absurdo, es y más fácil ver desde una visión limpia como puede ser la mirada de Charlotte que todos somos seres humanos, todos somos pequeños seres humanos, y ella es la gran ser humano que yo quería que fuese.