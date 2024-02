O Ateneo Santa Cecilia abre este tempo de Entroido en Marín con unha exposición fotográfica con máis de cen fotografías nas que se recollen unha parte das máscaras ibéricas usadas no Entroido e noutras, celebracións onde a mascara é a protagonista.

A fotógrafa é Mercedes Vázquez Saavedra, e a exposición “Viaxe polo mundo da máscara” estará aberta ao público ata o 14 de febreiro e contará con dous emprazamentos, haberá obras tanto no Museo Torres como na sede do Ateneo Santa Cecilia.

Outorgáronlle premios e recoñecementos entre eles “Xuíza Honoraria do Couto Mixto”, “Arraiana Maior” ou “Mestra da Memoria“ outorgada pola Asociación de Escritores en Lingua Galega. Publicou libros como: “Pobra do Brollón”, “Guía da Ribeira Sacra,” e O Courel na editorial Galaxia. María Mariño; do mar de Noia á Serra do Courel (Consellería de Cultura, Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural. Ramón Piñeiro do val de Láncara a Compostela (Asociación Cultural Val de Láncara, 2009).

Leva realizadas numerosas exposicións de todo tipo de fotografías, pero sobre todo de mulleres e de máscaras ate o punto que en moitos sitios xa lle chaman “Mercedes a das máscaras” e nesta ocasión amosa algunhas de esas máscaras na exposición que se inaugura o martes dia 6 de febreiro no Museo Manuel Torres de Marín as 19.30 horas.

A continuación, ás 20.00, tamén no Museo Manuel Torres, será José Rodríguez Cruz o que falará dos “Entroidos Arraianos” ou sexa de eses Entroidos e as súas mascaras tan diversas e tan abundantes de esa zona comprendida entre a provincia de Ourense, Zamora e Norte de Portugal que manteñen unha tradición secular e que comparten moitas características e semellanzas.