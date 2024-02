Ponte Caldelas, y en especial el mundo del deporte en la localidad, está de luto por la muerte de Carlos Martínez Arias, Totti, portero del su club de fútbol durante catorce temporadas.

Totti tenía 30 años y la mitad de su vida la pasó vinculado a la SCD Pontecaldelas. Todas las categorías do equipo verde han cancelado sus entrenamientos y el club se plantea la suspensión de su partido de este fin de semana.

En sus redes sociales, la SCD Pontecaldelas ha mostrado sus condolencias y dolor por esta pérdida: "Desde o club queremos expresar as nosas condolencias e agarimo aos seus familiares, aos seus amigos e a todos os seus seres queridos. Totti deixa un recordo indeleble no club despois de 14 tempadas defendendo as nosas cores. Sempre foi un exemplo de compromiso, lealdade e entrega, con predisposición para axudar aos demais e un sorriso na cara. O seu falecemento supón unha gran perda para todos nós".