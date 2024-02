Un recurso fuerza al Concello a cambiar la concesión del suministro eléctrico municipal

El recurso presentado por una de las empresas que concurrieron al contrato de adjudicación de la energía eléctrica de los edificios e instalaciones públicas municipales, obliga al Concello a cambiar la resolución de este concurso, en favor de la recurrente, The Yellow Energy S.L.U.

A este concurso municipal optaron, además de la citada, las empresas Gas Natural, Total Energies Electricidad y Gas España e Iberdrola. Todas ellas presentaron una oferta más costosa que la empresa que ha ganado el concurso en el tribunal administrativo, pero el Concello la desestimó en su día por entender que presentaba una baja temeraria en la oferta, no suficientemente justificada.

The Yellow Energy aportó en su momento la justificación a esta baja en el precio, pero los servicios técnicos municipales no consideraron suficiente la explicación. Así, esta empresa fue descartada en beneficio de la que le seguía en puntuación, Gas Natural, a la que en un primer momento se otorgó la adjudicación y ahora el Concello tendrá que retirar para dársela a The Yellow Energy.

Según explicó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en la práctica no habrá una gran diferencia en el precio que se paga por kilovatio, sino en los márgenes de beneficios de las empresas comercializadoras y en el porcentaje que dedican a energía verde. The Yellow Energy tenía un margen de beneficio más bajo y de ahí que mejorase el precio de las competidoras.

En todo caso el Concello está obligado a cambiar la concesión del suministro eléctrico en beneficio de la empresa que recurrió el concurso, The Yellow Energy, perteneciente al Grupo Nexus Energía.

Contrato de la basura

Por otra parte, la xunta de goberno local aprobó de forma definitiva la estructura de costes del nuevo contrato de gestión de la basura. Una vez que este contrato quedó desierto, porque a ninguna empresa del sector le interesó la oferta, el Concello tiene que volver a tramitar de nuevo todo el expediente. La estructura de costes es uno de los pasos de esta tramitación.

El alcalde indicó que el contrato no cambiará sustancialmente, porque el Concello de Pontevedra quiere ser pionero en la aplicación de la nueva ley de residuos por lo que no suprimirá del contrato el precio por objetivos conseguidos, que es la exigencia que no quieren asumir las empresas.