El Concello de Poio presentó ayer la programación del Entroido 2024, que incluye desfile, fiestas y divertidos “enterros”. El alcalde Ángel Moldes, acompañado de la concejal de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, y representantes de las comparsas, agrupaciones y colectivos que colaboran con la organización animó a la participación de los vecinos de Poio y de otros municipios para sumarse a un carnaval con “una programación muy variada, que respeta la tradición y que se desarrolla en todo el municipio”, según destaca el Concello.

La programación se abre el domingo 11 de febrero con un desfile que cambia de recorrido y horario. “Queríamos aumentar la participación en este carnaval y por eso organizamos el desfile por la mañana, y parece que este horario está funcionando porque ya hay muchas comparsas que han confirmado su asistencia”, dijo Moldes.

El desfile saldrá desde la Biblioteca Municipal a las 12.00 horas, y el recorrido finalizará en la Praza da Granxa, de Campelo, donde se entregarán los premios y se incluirá animación musical. Este año se apostó por reducir el trayecto, atendiendo así a las sugerencias de los concursantes y del público que se quejaba de que en los últimos años era excesivamente largo. En cuanto a los premios, se repartirán 4.450 euros y las categorías en las que se podrá competir son individuas, de pareja y grupos, tanto para niños (hasta 14 años) como para adultos (a partir de 15 años). En el caso de grupos, tendrán como mínimo tres participantes que deberán guardar una unidad temática; podrán ir acompañados de un carroza o plataforma móvil. En esta línea, el alcalde ha agradecido “el apoyo de todos los grupos y comparsas de Poio a los cambios que hemos introducido este año”.

La segunda de las novedades es la fiesta que se celebrará en A Seca el viernes 23, que comenzará a las 18.00 horas con la animación para toda la familia a cargo de A gran Barafunda, y a las 21.00 horas continuará con la exhibición de comparsas locales e invitadas, entrega de menciones especiales y la música de Dolce Vita.

Una de las señas de identidad del entroido de Poio es la variedad de “enterros” de varias muestras de la fauna local: mejillón, berberecho y gallo.

El martes día 13, el Ateneo Corredoira organiza en la Comunidade de Montes de Combarro una fiesta familiar con Moura Animación a partir de las 17.00 horas. El miércoles 14, a las 20.30 horas, se realizará el “enterro do Mexillón”, con un cortejo fúnebre acompañado de comparsas locales desde el Porto da Canteira hasta la Praza da Chousa, en Combarro.

Ya el domingo 18, el carnaval se traslada a Lourido, donde la Asociación de Vecinos organiza una jornada que arrancará a las 17.00 horas con una fiesta en la que no faltará el chocolate con curros, y a las 19.00 horas será el “enterro do Berberecho”. El cortejo fúnebre realizará un recorrido por el parque Costa Xiráldez, acompañado de comparsas locales.

El sábado 24 se desarrollará el “enterro do Galo Fodorico”, organizado por ACV Ronsel. La comitiva fúnebre saldrá a las 21.00 horas desde la rotonda hacia la Praza do Mosteiro, donde será incinerado en presencia de las comparsas locales. Posteriormente se celebrará la Festa Choqueira, con la actuación del Trio Arena, también en la Praza do Mosteiro.

La fiesta de Campelo se celebrará el sábado 2 de marzo con la “pequedisco” de Barafunda Animación, a las 17.00 horas en el Espazo Municipal y organizado por la asociación de vecinos. Una semana después, el sábado 9, Samieira acogerá el desfile y “enterro do Gallo Bruxo”, con un recorrido entre la Praza Amalita y la Casa do Pobo en Río de Bois. Será partir de las 17.30 horas, organizado por la Asociación Cultural y Deportiva de Samieira.