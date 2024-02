“Los padres deben entender la motivación de sus hijos para apoyarles”

La influencia que los padres y madres tienen sobre los pequeños deportistas de sus familias es el núcleo principal de análisis de expertos como Rubén Domínguez (Vigo, 1973), psicólogo deportivo y colaborador del Marín Futsal que impartió este miércoles una charla en la Biblioteca Vidal Pazos bajo el título de Las familias también juegan.

–¿Cuál es el objetivo de coloquios como el celebrado ayer en Marín?

–Partiendo desde la importancia que tienen las familias, queremos conversar con ellas para saber si son conscientes de esa relevancia que tienen en los niños. El efecto que tienen a veces es el contrario, en vez de afectar positivamente, afectan más negativamente a sus hijos. Nadie quiere perjudicar a sus hijos pero a veces hacemos cosas por desconocimiento.

–¿Hasta qué punto es clave el papel jugado por los padres en el periplo deportivo de sus hijos?

–Es uno de los factores determinantes en el desarrollo de los deportistas. Todos los estudios que hay en relación a los deportistas que llegan al rendimiento, pues uno de los factores más señalados por los deportistas como influyentes son los padres. Hay que tomar conciencia de ello y lejos de verlo como una responsabilidad, verlo como una oportunidad de influir de una manera positiva en tu hijo o hija antes, durante o después de las competiciones.

–Algo que ha cambiado con el paso del tiempo es la relación entre padres y entrenadores.

–Los padres están más implicados en el deporte y en cualquier cosa que hacen sus hijos. Los momentos para tener relación con los entrenadores son mucho mayores que hace décadas. Progresivamente, ha habido más contacto. Creo que bien llevada esa relación, puede ser un elemento favorable, porque el otro elemento del desarrollo deportivo son los entrenadores, que tienen que tener buena comunicación con los padres.

–¿Qué buenas prácticas se pueden extraer para los padres?

–Inicialmente, entender por qué tu hijo hace deporte. Prácticamente, en el 100%, la causa es porque le gusta. A veces, hay muchos comportamientos de los padres que no tienen que ver con esa motivación. Si yo no entiendo los motivos que llevan a alguien a hacer un deporte, estoy viendo el deporte desde la motivación que yo tengo y ese es uno de los grandes errores. Tengo que ver el deporte desde su motivación y no la mía, porque, si no, podría generar conflictos. Lo principal es entender la motivación de nuestros hijos para apoyarles y poder ayudarles.

–Hay un trabajo de comprensión y entendimiento ahí.

–Hay una frase que dice “el talento no obliga”. Yo puedo tener mucho talento para el fútbol, pero si no me genera interés, es muy difícil que lo desarrolle. Cuando apoyamos y facilitamos el interés y el conocimiento, eso crece y estoy actuando de forma positiva en el deporte de mi hijo. Le da un apoyo que necesita, una percepción de apoyo de su entorno que le ayuda a disfrutar de su deporte y hacer ese esfuerzo. Incluso cuando no le va bien, sentirse apoyado para superar esas dificultades que el deporte te va poniendo.

–A través de la experiencia de estos coloquios, ¿qué es lo más desafiante para los padres a la hora de participar en la práctica deportiva de sus hijos?

–En general, a veces, los padres, y yo me incluyo, tenemos demasiado miedo y creemos que cualquier cosa va a generar un problema. La realidad es que eso no ocurre así. Lo primero que hay que transmitirles es tranquilidad, que porque su hijo se equivoque una vez, su hijo no va a tener un trauma. Que porque llegue a casa un día enfadado con el entrenador porque le dijo algo, tampoco le va a generar ninguna dificultad ni un trauma ni nada por el estilo. Hay que naturalizarlo y explicarle qué parte le sirve de lo sucedido. Razonar y no convertir todo en un problema, sino ver las dificultades como una oportunidad de desarrollo para su hijo.

“De cada 16.000 deportistas, solo uno llega a ser profesional. Pero el deporte da miles de cosas”

–Los beneficios de la práctica deportiva son innumerables, también en su faceta más competitiva.

–De cada 16.000 deportistas, hay uno que llega a ser profesional en su deporte, que no quiere decir que llegue a vivir de ello. Esa es una realidad. Pero a todo el mundo le aporta miles de cosas, desde afianzar tus valores como persona hasta cómo trabajas en grupo o cómo afrontas el estrés de tu trabajo. Seguro que hacer deporte ha ayudado en eso y te da otro poso que una persona que no haya hecho deporte no tiene. Por ejemplo, un jugador de baloncesto está acostumbrado a tener el tiempo en contra y tomar decisiones en poco tiempo, porque su deporte es así. El deporte nos da herramientas y son muy importantes.

–¿Cómo deberían concebir los padres esa vertiente competitiva en la vida deportiva de sus hijos e hijas?

–Hay que entender la competición como lo que es: una prueba de tus habilidades, no tiene más. Y si uno da sus habilidades y pierde, pues no pasa absolutamente nada, porque yo he dado el máximo de mi capacidad. Eso es algo que a los padres, a veces, nos cuesta ser más capaces de valorar a nuestro hijo con respecto a él mismo y no compararlos al resto de otras personas, que tienen otras condiciones y capacidades.