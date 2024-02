Marín organiza o I Certame de Curtas de Cine do Mar, que se celebrará entre o 20 e o 26 de maio. O concurso está dirixido a mozos que realicen as súas obras de calquera temática relacionada co mar, tendo como lema “Nostra In Mare Fortuna”. Haberá dúas categorías: unha de novos creadores para calquer persoa con idade de entre os 12 e os 30 anos de idade; e a categoría de ensinanza, na que poderá participar o alumnado dos centros educativos de Marín desde Primaria ata Bacharelato, incluindo os ciclos formativos. O período de presentación de curtas estenderase ata o 31 de marzo de 2024.