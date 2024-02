Y después del cáncer... ¿qué?

María del Carmen Gutiérrez, Judy Arboleda e Inés Pérez son tres supervivientes de cáncer de mama. En su día les fue diagnosticada la enfermedad, pero, tras superar un proceso que siempre se hace demasiado largo y duro, nunca imaginaron que llegaría la etapa más difícil de sus vidas laborales. Sobre esta problemática, que afecta a una gran mayoría de los supervivientes de cáncer, hablaron este jueves en un desayuno informativo con la prensa en la AECC de Pontevedra. Según la asociación, el riesgo de sufrir desempleo es un 34% mayor en las personas que han superado la enfermedad que en el resto de la población media.

“Hace falta una revisión normativa: tocar al tejido empresarial y romper estereotipos”, asegura Sonia Cousillas, trabajadora social de la AECC, que recuerda que con los avances en investigación en el futuro se logrará llegar al 70% en la supervivencia del cáncer, lo que va a suponer que va a haber un colectivo mayor de personas con necesidades laborales específicas y adaptadas.

Este problema genera una vulnerabilidad social en el colectivo y riesgo de pobreza. “A la duración del tratamiento y las secuelas, se une este impacto económico derivado de la pérdida del trabajo. Hay que hacer ciertas modificaciones”, subraya Cousillas.

Vacío en el curriculum

La pontevedresa María del Carmen Gutiérrez, de 54 años, sigue luchando por una oportunidad laboral, ya que su carrera se truncó tras sufrir un cáncer de mama en 2018.

“Cuando tú te reincorporas al mercado laboral se dan cuenta de que hay un vacío en tu curriculum de un tiempo y te preguntan la razón. Al responderles que te han operado, quieren saber de qué y, aunque para mí la palabra cáncer no es un tabú, parece que para las empresas sí. Cuando la pronuncias, todas las puertas se cierran”, se lamenta, y, a la vez, se indigna por lo injusto de la situación.

Cuenta varios ejemplos de malas experiencias, como cuando se presentó a una entrevista para un puesto de administrativa y al saber que había superado un cáncer le ofrecieron otro puesto diferente para embolsar artículos en el almacén, o como cuando en otra empresa ya había firmado su contrato y la llamaron el fin de semana anterior para que no empezase el lunes porque “no daba el perfil”.

“Tenemos que darnos a valer porque hemos tenido una enfermedad que no fue elegida y defender nuestros derechos. Queremos igualdad”, manifiesta. “La empresa privada nos discrimina, no te dan opción. Yo al final he tenido que intentar con la Administración pública, en la que no hace falta que diga mis limitaciones”.

El “no” por respuesta

A Inés Pérez, de 46 años y vecina de Lalín, también el cáncer de mama le cerró muchas puertas. “Tú luchas para salir de la enfermedad y estás recuperándote meses”, recuerda, para que al final la empresa prescinda de trabajadoras como ella. “Es como si se te viniese todo encima; necesitas volver a la vida que tenías antes”, afirma esta mujer, que durante años trabajó de charcutera en un hipermercado y que perdió su empleo por no poder seguir ejerciéndolo por las secuelas del cáncer de mama en su brazo derecho y espalda.

“Sigo sin aceptarlo. Voy a entrevistas, entrego mi CV y te hablan muy bien, pero siempre terminan por darte un no. Me gustaría que me diesen una oportunidad. Tengo ganas de trabajar, quiero reincorporarme. Hay muchos puestos, puedo ser útil en alguno que se adapte a mí. Todo esto te hace sentir frustrada, como si no sirvieses para nada”, resume emocionada, ya que todas sus llamadas a las puertas de las empresas han resultado infructuosas hasta el momento.

Volver a la vida normal

Y al igual que María del Carmen e Inés, Judy Arboleda, vecina de Vigo de 48 años, ha visto como su vida cambiaba a raíz de un cáncer de mama. Ella trabajaba de ayudante de cocina, pero pronto se dio cuenta de que había algunos esfuerzos y movimientos que no era capaz de llevar a cabo.

“Lo único que me apetece es volver a la vida normal. Así me puse a buscar trabajo con las orientadoras laborales. Solo pedimos que nos acepten, que nos vean como personas válidas que somos”, concluye.

María del Carmen, Inés y Judy tienen reconocidas, respectivamente, discapacidades del 65, 52 y 33 por ciento.