El concejal del Partido Popular de Pontevedra Guille Juncal reiteró este miércoles la necesidad de que la Xunta de Goberno Local traslade las indicaciones oportunas al Servicio de Deportes para “hacer decaer la prohibición de acceso al público, en general, en las instalaciones deportivas municipales donde esta prohibición se sigue aplicando”.

La problemática se ha cronificado en el tiempo, “seguramente por la inercia de los nacionalistas que tienen paralizado el Concello” y que han decidido mantener una medida que se instauró por necesidad durante la pandemia, pero que se mantiene en 2024, “ignorando las justas reivindicaciones de las familias de aficionados y de la oposición política del PP”, añadió.

Por ello, el responsable del área de Deportes de los populares, en consenso con el portavoz municipal, Rafa Domínguez, ha decidido elevar este asunto a debate, en el pleno ordinario del mes de febrero, con el objetivo de aclarar qué sucede y por qué no se ha puesto fin todavía “a una restricción que no tiene ningún sentido seguir manteniendo a día de hoy”.

Desde el Partido Popular “no entendemos y no compartimos el mantenimiento de esta prohibición, que no se aplica de forma uniforme en todo el municipio y que, por tanto, supone, a nuestro entender, una diferencia injustificada entre ciudadanos de la misma ciudad que, como es lógico, no entienden que puedan acompañar a sus hijos a entrenar a Campañó o a Monte Porrreiro, pero no puedan hacerlo a escasos metros, en el Manolo Barreiro”, reprochó el número tres de los populares.

En el debate de la moción, Juncal tratará de convencer a las otras dos formaciones de la corporación municipal "que han permitido que, en un mismo municipio, se apliquen diferentes normas de acceso, en función de la instalación deportiva en la que sean los entrenamientos”. “El agravio comparativo entre los pontevedreses que entrenan en unas o en otras instalaciones es evidente. Por eso, pedimos a la concelleira de Deportes que se apliquen las mismas medidas para todos”, concluyó.