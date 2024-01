La UVigo encabeza el Proyecto Serigo (Social Economy for Resilience: Inclussion in Good Life in Rural Areas), financiado con casi 5 millones de euros por el programa Horizonte Europa. Este proyecto, que involucra a 17 entidades de 11 países, tiene como objetivo generar conocimiento sobre cómo la economía social puede mejorar la inclusión social, la calidad de vida y la accesibilidad a servicios en zonas rurales. Lo hará a través de investigaciones, análisis de políticas y casos de estudio en diferentes partes de Europa.