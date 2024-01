A Fundación Amigos de Galicia y el Concello de Marín organizan un curso para romper a fenda dixital dirixido a maiores de 65 anos sobre o uso de máquinas de quendas de concellos e dos centros de saúde, cómo operar co caixeiro automático, usar o teléfono móbil e desenvolverse coa App do Sergas., na Aula CeMit da Biblioteca Pública Vidal Pazos os venres 9, 16 e 23 de febreiro e o 1 de marzo. Os interesados poderán inscribirse ata o día 7 no mail alcaldia@concellodemarin.es e haberá un máximo de 15 prazas.