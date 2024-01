El polígono empresarial de A Reigosa suma 84.000 m2 libres tras vender solo siete solares desde 2017

Desde enero de 2017 hasta diciembre de 2023, un periodo de siete años, Xestur, la empresa pública que gestiona el suelo empresarial de la Xunta, adjudicó un total de 395 parcelas empresariales en los polígonos autonómicos gallegos, en especial en áreas como A Sionlla, en Santiago. De todos ellos, solo siete corresponden al parque de A Reigosa, en Ponte Caldelas, la única bolsa de terreno de este tipo de titularidad de la Xunta aún disponible en las proximidades del municipio de Pontevedra, ya que el polígono de O Campiño está completo desde hace años.

De este modo, A Reigosa aún cuenta con 84.000 metros cuadrados de suelo empresarial disponible, repartidos en nueve parcelas, después de que la demanda en estos siete años no haya sido excesiva: siete solares vendidos, que suponen 62.000 metros cuadrados, a seis empresas, por unos tres millones de euros. Setga se hizo con dos (que suman 26.600 m2) en 2019 y 2023; Aguas Paraño se hizo con 8.400 metros en 2020; Fincas de Canela compró 10.176 en 2021; y las tres últimas fueron en 2023: Autosiniestros Roy, con 3.000 metros, Codisoil con casi diez mil y la conservera Orbe, que añadió 4.000 metros al suelo ya adquirido antes para la planta que abrió en 2016.

Al margen de A Reigosa, en las inmediaciones de Pontevedra se encuentra el polígono de Barro, dependiente de la Diputación, que aún cuenta con 19 parcelas libres de las 76 existentes en su totalidad, que suman unos 69.000 metros cuadrados aún disponibles. Por tanto, son más de 150.000 los metros todavía en oferta en el entorno más inmediato de la ciudad, sin contar los parques de menor tamaño ya existentes en otras localidades.

En todo caso, el censo de polígonos de Xestur en la provincia se limita a O Campiño, la central de transportes de A Reigosa (ahora en suspenso a la espera de su reordenación) y Ponte Caldelas, junto con otros cuatro muy alejados de la capital, ya que están en Mos, Arbo, Silleda y Lalín.

Nuevos planes

La creación de suelo empresarial es una de las prioridades de todos los partidos y administraciones, si bien el panorama económico actual no parece el más propicio al respecto. La prueba está en que los concursos activados en los últimos meses por la Xunta y la Diputación para adjudicar parcelas en A Reigosa y Barro no recibieron ofertas y las ventas oficiales en Ponte Caldelas, según las actas de Xestur, son solo siete en siete años. El Concello de Pontevedra plantea desde hace meses la ampliación de O Campiño, aunque la Xunta no parece muy volcada en el asunto. Esta ampliación fue retomada ayer, en plena precampaña electoral por el BNG. Su cabeza de lista por Pontevedra, Luís Bará, anunció, en una visita a la zona, que, en los tres primeros meses de gobierno en la Xunta, el BNG llevaría a cabo la ampliación del polígono del Campiño y la reactivación de Fragamoreira. Bará criticó la parálisis del proyecto por parte del gobierno popular, que considera “estratégico y prioritario”.

El objetivo de la actuación es proporcionar 800.000 metros cuadrados de suelo industrial para aliviar la situación de “estrangulamiento” en el área de Pontevedra. Bará aseguró que el BNG será “un aliado” del desarrollo económico e industrial, en consonancia con el gobierno local de Pontevedra. El alcalde pontevedrés respaldó la propuesta y aprovechó para señalar la “falta de acción del PP en los últimos años”.

Frente a la falta de avances en la ampliación de O Campiño, la Xunta sí ha dado pasos para reactivar un proyecto que permanece en suspenso desde hace años. Con la llegada del PP a la Alcaldía de Poio, el Gobierno gallego decidió sacar del cajón el viejo plan del polígono de Fragamoreira, que en los meses anteriores quiso relanzar el PSOE pero con la Zona Franca como impulsor. Ahora la Xunta de Galicia tiene en licitación la redacción del denominado Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial del futuro polígono de Fragamoreira. Se trata de “un instrumento de ordenación que permitirá definir y planificar la creación de esta área industrial, un documento que, junto con el proyecto de urbanización, definirá el número de parcelas y su tamaño, las plazas de aparcamientos o las zonas verdes a desarrollar, entre otras cuestiones.

Vieja Central de Transportes

Aunque por el momento se trata de pasos administrativos que aún se demorarán varios años, las previsiones marcadas en su día para Fragamoreira apuntaban a disponer de una superficie bruta de cerca de 390.000 metros cuadrados, de los que el 20% ya fue adquirido en su día por Xestur por más de 2,5 millones de euros.

Otro plan que ha decidido reactivar la Xunta es el de la reorganización de la antigua Central de Transportes de A Reigosa, que se abrió en 2005 como base de camiones, pero que permanece vacío desde entonces. El objetivo es habilitarlo para cualquier tipo de empresa, igual que ocurre con los vecinos parques de O Campiño y Ponte Caldas, con los que comparte espacio. Ahora está en marcha la licitación del concurso para redactar los proyectos de urbanización y de parcelamiento del ámbito, que cuenta con una superficie total de 86.964 metros cuadrados. El proyecto en licitación servirá para adaptar los terrenos a usos industriales genéricos en una urbanización ejecutada hace dos décadas.