“No sé qué va a pasar con el disco, pero solo haber llegado hasta aquí ya es un regalo”

“Perdón por las molestias” es el primer álbum de estudio del cantautor Javier Lago, un “sueño cumplido” en muchos sentidos, porque no solo es “el proyecto más grande” de su vida, sino también el resultado del apoyo de muchísima gente a través de una exitosa campaña de crowdfunding que hace que este disco “no sea mío del todo, sino algo compartido”.

El músico pontevedrés presentó el álbum el pasado viernes en un acto en el Museo en el que estuvo acompañado por el productor del mismo, Raúl Ben, y en el que profundizó sobre el proceso de composición e interpretó varios temas. Entre ellos, “Todo a la vez”, el single que acompaña a la salida del disco y trata sobre la ansiedad que provoca la incertidumbre y la incapacidad para controlarlo todo.

–Cuando empezó este proyecto lo definía como el sueño de su vida. ¿Sueño cumplido?

–Sí, de momento es el proyecto más grande de mi vida y estoy superorgulloso. Como hicimos un crowdfunding para poder sacarlo adelante, también siento mucha responsabilidad por toda la gente que compró el disco antes, como que siento que no es mío del todo, o que, por lo menos, es algo compartido entre mucha gente.

–Ese crowdfunding ha ido muy bien. ¿Lo esperaba?

–Recibí mucho cariño. Obviamente, sabes que algo va a haber, pero cuando es de forma tan evidente, siempre es muy sorprendente y me siento superagradecido por todo. Porque entiendo que es un esfuerzo y un acto de fe confiar en un disco antes de que esté hecho. Hay muchos amigos que han colaborado, pero también gente desconocida y ahí la gratitud se multiplica.

–¿Cómo ha sido el proceso de creación del disco?

–Nos llevó, más o menos, alrededor de un año. El disco está formado por diez canciones, tres de las cuales ya fueron saliendo a lo largo del año pasado a modo de presentación. Y es un disco bastante ecléctico, en el que yo creo que el hilo conductor son las letras y es la voz, lo que voy contando. Para mí, la gran finalidad de este disco era encontrar el punto medio entre las referencias más clásicas de cantautor clásico y mezclar todo eso con sonidos más contemporáneos. Entonces tienes la guitarra española al mismo nivel que sintetizadores, que guitarras eléctricas... Hemos llegado a un punto intermedio en el que me siento muy cómodo y sin tener que renunciar a nada.

–Entonces, es difícil definir el estilo de su música.

–No, es pop, lo que pasa es que pop es una palabra muy grande, engloba mucho. Yo siempre digo que las canciones tienen un germen, como un germen más propio de cantautor, pero luego con la producción se llevan a territorios, y a vertientes más pop, en las que cada una brilla de una forma un poquito distinta. Entonces tenemos temas más pop indie, temas un poco más balada e incluso una medio rumba a mi manera.

–En los últimos meses fue muy importante la parte audiovisual de su música, con varios videoclips que tuvieron mucho éxito. ¿Hay algún proyecto de videoclip en marcha?

–Me encantaría, y está en la lista de pendientes, también lo considero un poco una idea para poder prolongar un poco la vida del disco, es decir, poder presentar dentro de unos meses un nuevo videoclip. Pero ahora mismo mi concentración está toda en el lanzamiento del disco, en acabar con todos los pedidos del crowdfunding y todo eso que requiere tantísimo esfuerzo que, una vez acabemos toda esta fase, pondré el foco en lo próximo.

–Entendemos que con el tema de los conciertos la situación es similar, ¿no?

–Sí, también estamos con eso en mente, pero todavía no hay fechas concretas, es como la fase siguiente. Hay cosas pensadas, pero todavía no hay nada para poder anunciar. De todas formas, yo este año formo parte de Sonemerxente, que es una aceleradora cultural de proyectos musicales que financia Agadic a través de los fondos europeos de Next Generation y está llevada a cabo por la Fundación Paideia. Es la segunda edición que se hace y han seleccionado doce proyectos musicales. Así resumido, consiste en coger tu proyecto y, con una comisión de profesionales, se establece una hoja de ruta con cosas a mejorar, metas a alcanzar, por dónde ir... Además de ir mejorando el proyecto, en este marco también habrá algunos conciertos y eventos.

–Toda ayuda será bienvenida, ¿no? Porque autoproducir un disco no debe ser nada fácil...

–He tenido mucha suerte de poder tener a mi alrededor una estructura que me ha permitido, sobre todo, tener el tiempo necesario para poder hacer este disco. No sé qué va a pasar con él, estoy dedicando todo mi cariño y todo mi esfuerzo y ojalá que me dé muchas alegrías, pero solo el hecho de poder haber llegado hasta aquí, me parece un regalo.