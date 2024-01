La rehabilitación histórica, tradicional y del patrimonio moderno-contemporáneo, tanto de carácter público como privado, casi no tiene secretos para el arquitecto Luis Gil Pita, arquitecto del Estudio Gil Pita-Nieto Peñamaría junto a Cristina Nieto Peñamaría. La “Casa Árbol”, en pleno corazón de la zona monumental de Pontevedra, es uno de sus últimos trabajos y acaba de ser premiado con un “Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2023” del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

El jurado ha premiado “la reinterpretación de una vivienda tradicional que se transforma en algo nuevo y diferente sin afectar al volumen original”, así como el empleo de sistemas constructivos tradicionales en madera adaptados a las técnicas actuales, logrando “una propuesta interior contemporánea organizada alrededor de un ‘árbol’ de acero, siendo a la vez estructura y escultura”.

Este estudio está detrás, por ejemplo, de la restauración de las fuentes históricas públicas de Caldas de Reis, trabaja actualmente en el antiguo gobierno militar de A Coruña, que va a ser centro social, y en breve empezará con la Casa da Parra de Santiago, que cuenta con la máxima categoría de protección. “Para nosotros no hay ninguna diferencia en la actitud, que es devolver el uso a través de la restauración o la rehabilitación, pero nunca sin la mirada nostálgica, que es fundamental”, explica a FARO Luis Gil Pita, que añade que “lo que se intenta es recuperar los oficios”. “No hay restauración si tú no trabajas con un carpintero bueno, un herrero bueno, un cantero bueno, un albañil bueno... Son los oficios tradicionales adaptados a la contemporaneidad, a las exigencias máximas actuales. Nosotros no buscamos nada en el pasado, lo respetamos al máximo, pero vivimos en el presente y en el futuro”, resume.

De este modo, la rehabilitación de la “Casa Árbol” de Pontevedra ocupa en su totalidad el volumen original de la construcción tradicional proponiendo la recuperación de un antiguo acceso por la huerta como nuevo punto de llegada. También se planteó la apertura de una ventana-galería en la planta alta que vincula el programa y habitabilidad de esa zona de la casa hacia el jardín, antigua huerta.

“La casa, como es bastante pequeña y necesitaba un gran espacio habitable, se necesitaba algo que soportase la cubierta. Se optó por un apoyo central, que es esta especie de pilar de tres ramas, como un árbol, de ahí la metáfora y el nombre. No es una escultura, pero no es más que el resultado de una propuesta técnica para soportar la cubierta”, desgrana.

Como en todos los trabajos llevados a cabo en el casco histórico pontevedrés, ha estado muy condicionado por el Plan Especial de Proteción e Reforma Interior e Conservación Artística (Peprica) de la ciudad. “Los ámbitos patrimoniales tienen que tener unas restricciones y cuidados, pero el pasado no debería verse como algo cerrado. La burocracia se hace muy pesada para los promotores pequeños, privados”, reconoce el arquitecto, que cifra en unos cuatro años el tiempo total que les llevó poder entregar el trabajo finalizado. “Hay poca gente preparada para poder afrontar un tiempo tan largo”, señala, mencionando que también se vieron afectados por la escasez de materiales, de profesionales de oficios, la subida de precios... “. Hay que tener una gran capacidad de resistencia como promotor para aguantar esto”.

El valor social en la ciudad

Gil Pita subraya que una rehabilitación de este tipo tiene un gran valor social. “Cualquier arreglo en la ciudad histórica es un bien para uno mismo y para los demás. Esta casa y otras colindantes llevan abandonadas décadas. Es algo bueno para el que la habita, porque es su vida, pero también para su vecino próximo y para la densificación de la ciudad, para que esté llena de familias”, considera. “Que la rehabilitación tenga un premio está muy bien, pero no es bueno en general. Lo bueno es que hagamos todos lo mejor posible nuestro trabajo y que haya más gente viviendo de manera compacta dentro de la ciudad”, añade.

En este sentido, valora que se trate de un trabajo destinado a un uso de vivienda familiar en un entorno en el que cada vez más abundan los de tipo turístico: “Por eso es tan bonito el premio, porque es un premio a la arquitectura, a la rehabilitación, a los oficios, que si no se usan terminarían desapareciendo...”.

“La ciudad de Pontevedra, igual que Santiago, están en vanguardia y se parecen mucho a las ciudades nórdicas, en las que se promociona la rehabilitación. En esos países muy pocas veces, y solo cuando hay una necesidad urgente y un consenso social amplio, se hace obra nueva. Esto cambia mucho las cosas. Todos recordamos la Pontevedra de hace treinta años, con un casco histórico casi inaccesible; es una suerte cómo está en la actualidad”, concluye.