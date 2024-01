Abre la temporada de cocido: “Cada fin de semana tengo grupos de 30 comensales”

Con el frío, aunque estos días podrían apetecer platos más propios de entretiempo, los amigos y las familias celebran el plan que más se lleva de aquí a Carnavales: juntarse para comer un buen cocido, normalmente en grupos grandes y dejando que las sobremesas se alarguen más de lo habitual.

Un clásico en Pontevedra es el cocido de Novo Soto, situado en la calle Virxe do Camiño, donde “el comedor es pequeño, pero no deja de entrar gente” y por tanto es difícil conseguir mesa. Cada fin de semana desde enero y en especial entre febrero y marzo, llegan clientes desde otros municipios para disfrutar del cocido de María Luisa Martínez. “Nunca pasa de moda”, señala la propietaria de este negocio. De hecho, tal es la fiebre por que algunos de estos productos escasean en el mercado.

En Pontevedra, la mayor parte de los grelos proceden de la zona de Padrón y Santiago, y este año está siendo algo más difícil de encontrar que en épocas anteriores: “Es todo consecuencia del exceso de agua”, explica el placero Pablo Cancela, de Frutería Pablo y María.

Por suerte, estos dos placeros no están teniendo problema porque tienen quien les lleva vendiendo el producto desde hace muchos años, aunque “cada fin de semana, cuanta más venta hay, nos recortan un poco”. Eso sí, el grelo viene de Herbón y de Santiago, respectivamente. En general, y no solo ocurre con el grelo, está escaseando la verdura este invierno.

Mercedes Orge, del Bar Villas, también está satisfecha con la temporada, que para este restaurante comenzó hace más de un mes: “Llevamos haciendo cocido desde noviembre o diciembre, pero ahora empieza lo fuerte. Para mañana (hoy, domingo) tengo todo completo”. Y es que los jueves y los domingos son los días que prepara el plato, que nunca falla: “Cada fin de semana tengo grupos de 20 o 30 comensales”.

Vista la demanda, lo más recomendable es hacer la reserva previamente, insiste Pablo García, del bar Galicia 2000: “Hay veces que la gente viene a las 13.00 horas a preguntar por él y ya no tenemos cocido, porque vuela”, cuenta este hostelero cuyo bar lleva medio siglo sirviendo el plato estrella de la temporada.

“El cliente aprecia el producto de calidad”, comenta la dueña de Novo Soto, María Luisa Martínez, quien lleva los suficientes años en el negocio de la hostelería para saber que el secreto de una buena comida está en una materia prima seleccionada a la par que bien tratada. De hecho, ayer por la mañana la cocina estaba en plena faena mientras ella comentaba cómo va la temporada. Lo cierto, dice, es que todo el año está trabajando: en el verano, por la situación del local, da de comer a cantidad de peregrinos del Camino Portugués, y cuando llega el frío, empieza a apetecer un buen cocido. “Llevamos semanas sin parar, sobre todo los fines de semana”, concluye.

Pasadas las once y media en el Mercado de Abastos, tanto las mujeres que vienen a Pontevedra desde el campo para vender de su cosecha, como los propios placeros, comentan que ya se les terminó el grelo. No hay demasiado y además, hay bastante demanda. Pablo Cancela, de la Frutería Pablo y María, explica por qué está escaseando la verdura estrella del cocido: “Los cambios de temperatura y el exceso de agua lo estropean. El grelo quiere frío, pero no helada porque entonces se pudre”. Lo corrobora otra de las vendedoras de un puesto cercano, Pilar Boga: “Entre el calor y la humedad, atacan más los hongos y se pudre”. Por eso, hay clientes que optan por llevarse repollo, que no todos los cocidos suelen llevar, y claudicar de la otra hoja.