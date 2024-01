La candidata pontevedresa del PP María Martínez Allegue anunció este sábado una decena de actuaciones en materia de saneamiento, depuración, carreteras e infraestructuras para la ciudad de Pontevedra que se desarrollarán en los próximos tres años con una inversión de 66,4 millones de euros. La número 3 de la lista popular informó sobre estos proyectos en una visita electoral realizada a las obras de mejora y humanización de la antigua carretera de Marín, en la que estuvo acompañada por la secretaria xeral del PP, Luisa Piñeiro, el también candidata por Pontevedra , Guille Juncal y el concejal de Marín Manuel Santos.

La mayor parte de esa inversión, 50 millones, corresponde a la ampliación de la depuradora de Praceres, “que acaba de finalizar su tramitación medioambiental”, pero también incluye la adecuación del bombeo de Cocheras (3,7 millones), las sendas de la PO-223 y la PO-224 (2,1 millones, ya en ejecución), la mejora de la PO-564 con tres actuaciones que suman ocho millones, la creación de un aparcamiento en la mism carretera vieja de Marín en Lourizán por 350.000 euros y “que acaba de iniciar su ejecución”, la modernización de las marquesinas y paradas de autobús de la ciudad por 1,17 millones de euros, la mejora de la PO-264 en Ponte Sampaio (430.000 euros) y obras de seguridad vial en la carretera PO-531 en Campañó por 880.000 euros.

María Martínez que, no obstante, advirtió del riesgo de “paralizar todos estos proyectos en el caso de que un multipartito de izquierdas. Ya vemos lo que pasa en Pontevedra entre el PSOE y el BNG, que no se ponen de acuerdo en nada y, por supuesto y sobre todo, ni siquiera en materia de inversiones e infraestructuras, por lo que todas estas actuaciones impulsadas por el PP desde la Xunta estaría en peligro si llegamos a gobernar, aunque no creemos que eso suceda porque los pontevedreses y los gallegos van a otorgar su confianza mayoritaria a Alfonso Rueda”, concluyó.