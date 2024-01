Portomartiño, en A Lama, ¿la última aldea de Galicia sin luz?

Fue en el año 2008 cuando el Concello de A Lama solicitó oficialmente al gobierno autonómico que se ejecutase con cargo a la Consellería de Economía e Industria la electrificación del lugar de Portomartiño de Abaixo, en la parroquia de Xesta.

Sin embargo, pasados 16 años de la solicitud, los vecinos continúan sin poder engancharse a la red eléctrica. Por tanto, reclaman desde hace dos décadas su derecho a “contar con suministro eléctrico, el cual se ha venido negando por parte de la compañía suministradora y por la inacción de las autoridades municipales”.

Esta semana han recogido firmas delante de la Casa Consistorial aprovechando el último pleno municipal para “que el Concello cumpla sus obligaciones e inste a la compañía a llevar la línea eléctrica a esta aldea”.

Explican que es muy posible que sean “la última aldea habitada de Galicia que no tiene conexión eléctrica en pleno siglo XXI” y que durante dos décadas han reclamado en repetidas ocasiones su derecho a contar con el suministro.

“Tenemos muchas carencias para hacer vida normal en invierno”, explica una vecina, Ana Gómez, que además tiene en marcha un proyecto de turismo rural que se ve especialmente perjudicado por la situación. Otras tres familias, además, tienen pendiente la rehabilitación de sus casas, que no pueden llevar a cabo sin acceso a la red eléctrica, según sus quejas.

Ha anunciado que van a continuar con su demanda, a pesar de que la compañía que actúa en la zona “nunca mostró interés en dar suministro a la zona”. Por último, han indicado que, si no hay respuesta por parte de las instituciones, el siguiente paso será llevar esta situación “a la Valedora do Pobo y si no, al Parlamento de Galicia”.