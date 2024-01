O Concello de Poio reduciu en preto de 200.000 euros os gastos correntes durante o segundo semestre do ano, e fíxoo sen ter que recortar prestacións ou a calidade nos servizos públicos. No gasto corrente englóbanse os recursos que o Concello de Poio destina para o funcionamento dos servizos públicos, e que inclúe desde o alugueiro de vallas e carpas, ata o mantemento e conservación de edificios, reparacións de maquinaria e vehículos, consumos de luz, auga ou combustibles, produtos de limpeza, material de oficina ou comunicacións. Durante o ano 2023 os gastos correntes supuxeron 8,59 millóns de euros€, mentres que un ano antes destinouse a esta partida 8,78. É unha baixada do 2%.