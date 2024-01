O Concello de Marín acada unha axuda económica para a limpeza exterior e interior da Torre do Reloxo da igrexa vella, así como a revisión de seguridade das escaleiras e substitución da carpintería metálica e da porta lateral de acceso por outra máis acorde á edificación, según informou o BNG, que no pleno de xaneiro veía como o PP rexeitaba unha petición de subvención para esas obras. “Entendíamos –dí o BNG– que unha axuda de 20.000 euros sumada a aportación municipal do 30%, podería encaixar nestes traballos” pero o gobierno local non compartía esa postura.

A voceira do BNG Lucía Santos amosa agora “a súa gran satisfacción despois do anuncio do goberno municipal de que se acadou a financiación, non a través do programa inicialmente anunciado pola Xunta de Galicia, xa que estaba limitado a concellos de menos de 20.000 habitantes pero si a través dun programa de axudas da Consellería de Cultura e, contra a previsión do concelleiro de urbanismo, a obra non chegará os 28.000 euros, en liña polo previsto polo grupo municipal do BNG”.