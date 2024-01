La construcción del Auditorio “sigue avanzando a muy buen ritmo y cada vez es más visible la fisonomía de un edificio que revolucionará la vida cultural, artística y social de nuestro municipio”. Así lo asegura el gobierno local de Marín, que confía en que el edificio, que califica de “alto diseño, eficiente e integrado en el paisaje”, esté listo dentro de poco más de un año, en el primer trimestre de 2025.

El Concello destaca que “además de la parte del escenario y las butacas, el Auditorio contará con varias salas multifuncionales y un gran vestíbulo, que servirá para albergar una Oficina Virtual de Turismo.

Esta oficina formará parte de la vida arquitectónica de la entrada al Auditorio y tiene como objetivo “mostrar Marín a quienes nos visitan como nunca antes”, explicó ayer la alcaldesa, María Ramallo, quien enfatizó que este proyecto es parte de uno de ejes del Plan de Sostenibilidad Turística.

Actualmente se trabaja en la redacción del pliego de condiciones que recoja los características de esta oficina virtual, pero el Concello ya adelantó ayer que la realidad virtual y la posibilidad de interactuar entre los visitantes y los contenidos turísticos serán “dos líneas estratégicas fundamentales”.

“Queremos una oficina del siglo XXI, que nos permita ofrecer al turista todo lo que tenemos de forma dinámica e inmersiva, ayudándole a enamorarse de nosotros nada más llegar a Marín”, afirmó la alcaldesa.

Pantallas multitáctiles, proyecciones y gafas de realidad virtual son solo algunos de los elementos que formarán parte de la oficina, “desde la que se potenciará Marín como un destino turístico sostenible, verde, activo y lleno de posibilidades”

La implementación de esta oficina seguirá los pasos del Auditorio, por lo que no podrá estar disponible para el público antes del primer trimestre de 2025, pero “eso no significa que este verano la promoción turística no vaya a tener protagonismo”, según el Concello, que asegura que “dentro de Plan de Sostenibilidad Turística también se están elaborando los pliegos para la promoción de una campaña dirigida a la temporada de verano de este año”.