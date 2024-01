Praderrei resiste a la Galicia vaciada

Al llegar la casa da Fardoia en un lluvioso domingo de enero, a la altura de O Quinteiro se escucha a todo volumen a Raffaella Carrá. Con el ritmo de “Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta” de fondo, un grupo de vecinos y vecinas, –principalmente mayores, pero con algunos nietos que juegan al fondo–, charlan alrededor de una mesa que exhibe tartas, bizcochos caseros, galletas y bebidas de todo tipo.

Se trata de un evento “de traje: yo traje café, yo traje bizcocho...”, como explica María Barreiro, secretaria de la Asociación Veciñal de Praderrei. Este colectivo, nacido hace casi un año, ha decidido dinamizar la vida del lugar de Praderrei, en San Miguel do Campo, municipio de Campo Lameiro.

Las vecinas más jóvenes de la parroquia, como María Barreiro y Martina Martínez se han decidido a sacar de casa a las personas mayores, a quienes viven solos, también a las familias que quieran recuperar la vida social de la aldea, organizando encuentros en la vieja Casa da Fardoia (que lleva el nombre de una mujer del lugar ya fallecida), una construcción recientemente adquirida por la Comunidad de Montes como local social del pueblo.

En estos “Domingos na Fardoia” se encuentran personas como Lila, que explica que “vimos aquí a espantar a soidade que temos no pobo”; o como Lupe, que cuenta que antes, no Quinteiro, se reunía la gente de la aldea para charlar, contar contos e incluso cantar en el único espacio público que tenían para juntarse, aunque a la intemperie. “Aquí hai moita xente que vive soa e como aínda non son moi maiores teñen que sair da casa, porque a cabeza non para”, razona esta vecina.

“Una biblioteca andante”

A estos encuentros de domingo, en los que los vecinos comparten una merienda, chistes, recuerdos e historias de otras épocas, acuden personas de todas las edades. Manolo, que es “una biblioteca andante” –afirma su amigo José Manuel Caballero–, podría contar muchas historias, aseguran los presentes, pero no lo hace delante de la prensa “porque logo sae todo o historial e máis de catro aínda rinse dun”.

Manolo, a quien sus vecinos consideran “o alcalde de barrio” de Praderrei, es hijo de Bautista Fontenla Silva, que fue zapatero del pueblo “e moi bo zapateiro”, como subraya una vecina. Bautista Fontenla colaboró a crear en los años cuarenta del siglo pasado el equipo de fútbol de Praderrei. Porque este pueblo, que reúne una treintena de casas y un centenar de vecinos en la actualidad, llegó a tener equipo de fútbol e incluso orquesta propia. “Esta é unha aldea de soñadores”, explica María. Al padre de Manolo Fontenla le llegó a morir una vaca arando un terreno para crear el campo de fútbol.

Hoy, Praderrei quiere recuperar la vida que tuvo antaño. “Iso da España vaciada, ou da Galicia vaciada, aquí non”, afirma María. A través de la asociación vecinal quieren retomar la vida social del pueblo, además de ayudar a las personas mayores y a quienes no pueden desplazarse a hacer gestiones, ir al médico, de compras o lo que necesiten.

Cada domingo, en la casa da Fardoia organizan eventos en los que los vecinos charlan, bromean, cantan y también compiten en juegos. Las directivas de la Asociación Veciñal Praderrei han creado incluso un Trivial con preguntas sobre la aldea, para que los más jóvenes conozcan también las historia y a los vecinos del lugar. Entre los juegos de mesa, Lila muestra un viejo dominó de FARO DE VIGO que algún día regaló el diario decano.

“O que ven a Praderrei é moi raro que marche”

“O que ven a Praderrei é moi raro que marche”, advierte esta mujer, que llegó a ser la imagen promocional de Campo Lameiro como capital del turismo rural. Lila es una de las que alegran las reuniones en la Casa da Fardoia y en esta ocasión aprovecha la presencia del fotógrafo para sentarse con una maleta al lado de su vecino Román y bromear con que “nos vamos a Brasil”. “Onde Lula”, añade Manolo.

En todo caso, Lila recuerda que en Praderrei “hai moita vida por diante”, entre otras cosas porque “aquí hai moitas mozas casadeiras”, lo que arranca la carcajada de todas sus compañeras.

“Eu non vivo só, que vivo con gatos, cans... e outros bichos”

Uno de los principales objetivos de estas reuniones es ahuyentar la soledad. Lupe explica que viene a estos encuentros porque “estou sola na casa e a min gústame estar cos meus veciños”. Sus compañeras de banco apuntan que “ademáis gústalle bailar e baila moito aida que está coxa”, lo que arranca una nueva carcajada. Manolo, estando de acuerdo con la idea de acudir a estas citas para luchar contra la soledad, apunta que “eu non vivo só, que vivo con gatos, cans... e outros bichos”, manteniendo el tono humorístico del encuentro.

Ahora la asociación de vecinos trabaja también en recuperar las fotos antiguas de la aldea, para conservarlas en formato digital, y tradiciones como la fiesta do Sagrado Corazón que tanta gente atraía en el pasado, porque “aquí houbo vida e pode seguila habendo”, sentencia María Barreiro.