Un cuarto de siglo después, Noites Abertas iniciará una nueva edición como uno de los programas más longevos, queridos y esperados dentro de la programación anual del Concello. Sus propuestas se mimetizan ya con el propio paisaje pontevedrés, después de años creciendo, evolucionando y ocupando nuevos y variados espacios.

El concelleiro de Xuventud,e Demetrio Gómez, presentó el programa que a lo largo de los próximos meses se desarrollará en la Boa Vila. “Se trata de una edición especial, que nos hace muchísima ilusión y para la que, por supuesto, preparamos algunas cosas nuevas”, señaló el edil, que también recordó el mareo de cifras que puede resultar a la hora de repasar los números de Noites Abertas, como las “100.000 personas usuarias a las que se pretende llegar en esta edición (hay 92.000 contabilizadas hasta ahora)”, las 51 entidades colaboradoras este 2024, los 87 proyectos, los 14 espacios diferentes, los más de 140 monitores y monitoras o las 138 sesiones de actividades que habrá, entre otras cosas.

Noites Abertas continúa siendo ese programa destinado para la juventud con actividades de todo tipo y de toda clase, en el que casi todo el mundo encontrará algo que le resulte llamativo. “Tengo que dar la enhorabuena y el agradecimiento al equipo de Noites Abertas por su trabajo excepcional, más aún en un año como este, con sus dificultades presupuestarias”, comentó el concelleiro. “El cartel de este año es obra de Belén Diz, escogida por la comisión de fiestas de Noites Abertas y es extraordinario. Queda muchísimo trabajo por delante y muchísima diversión”.

El edil señaló lo díficil que es destacar una o dos actividades dentro de un programa tan grande y variado, y que puede consultar en la web oficial. “Realmente lo que queremos ofertar es una fiesta, ir a los espacios, ver qué hay y participar de cualquier propuesta. No hay que saber nada, no hay que incribirse, no hay que tener miedo. Solo ir a un sitio y disfrutar de lo que se oferta. Hay cocina, hay deporte, hay socialización, hay juegos, hay música…”, indicó.

Noites comenzará este mismo viernes, 26 de enero, con improvisación teatral, patinaje, bádminton, defensa personal, yoga, tenis de mesa, dibujo, pandereta, baile tradicional y fútbol sala, entre otras actividades.

Demetrio Gómez quiso subrayar la importancia de contar con un espacio como es el “Espazo aberto” al que cualquier chico o chica puede acudir sin mayor pretensión que conocer gente, socializar y pasar un rato acompañado de otras personas que no buscan una actividad guiada, sino pasar un tiempo en compañía.

Dentro de las actividades de este año cabe destacar como novedad “A máquina do tempo”, una propuesta singular que rescatará actividades del pasado, que hoy pueden no tener mucho sentido o parecer desfasadas por el paso de los años. No se podrá saber qué actividad o propuesta aparecerá en la citada máquina, pero la organización pone como ejemplo que hace 25 años una de las actividades estrella de Noites Abertas fue “Iniciación a Internet”.