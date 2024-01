“Algo estamos haciendo bien, las intervenciones en casos de acoso son cada vez más frecuentes”

La 23 edición de la Semana de la Familia continúa hoy a partir de las 20.30 horas en la parroquia de San José de Campolongo con una conferencia de Norma Pillado y de Martina Martínez sobre el acoso escolar. La psicóloga explica que “en la ponencia lo que haremos es explicar qué es el acoso, porque muchas veces se habla de él de forma errónea, qué tipos hay, a los que desafortunadamente tenemos que añadir una nueva modalidad, que es el ciberacoso, y vamos a intentar dar claves, estrategias y pistas para que las familias puedan gestionar una situación como esta”.

–¿A qué llamamos acoso? ¿Lo confundimos con frecuencia con otras modalidades de maltrato?

–Efectivamente, para hablar de acoso se tienen que dar tres condiciones fundamentales. La primera es que haya una desigualdad de poder, esa desigualdad no tiene que ser porque una de las personas es mayor en edad que otra, a veces es porque es un mayor número de personas las que están agrediendo o molestando a otra, otras veces simplemente porque es una persona más empoderada o más líder en un grupo. Se tiene que dar esa desigualdad: tiene que haber alguien vulnerable, en una situación de vulnerabilidad. Otra de las condiciones es que tiene que tener una cierta repetición en el tiempo, no entramos en cuánto tiempo, en algunos estudios se habla de tres meses, uno, semanas, hay que valorar cada caso pero entendemos que cuando hay una reiteración en el tiempo de conductas que hieren a otra persona hay sí se podría hablar de acoso. Y, por último, tiene que haber intención de hacer daño, es decir, la persona autora de esa agresión tiene que ser consciente de que está haciendo daño y a pesar de eso hacerlo igualmente.

–¿El acosador no siempre pretende serlo?

–Muchas veces, sobre todo con niños pequeños o adolescentes, lo que nos dicen es que era una broma. A veces sí que utilizan este argumento como una excusa, pero en otras ocasiones sí que es cierto que realmente no buscaban hacer ese daño sino que lo que perseguían era agradar en el grupo, encajar, o que se riesen un poco de la situación. Si no se dan estas tres características de las que hablamos nos enfrentamos a otro tipo de situación, podemos hablar de conflicto, de disconformidad, de episodios puntuales, pero no de acoso.

–Hay una percepción generalizada de que este tipo de casos aumentan ¿es real o solo los identificamos más?

–Creo que por un lado estamos más sensibilizados con este tema, por lo tanto lo dejamos pasar menos, o como que lo denunciamos más. Y por otro lado también creo que la gente, al ser consciente de que el acoso es tal, que no es una cosa de niños, que no es algo que haya que dejar pasar, también actúa más sobre estos casos, de tal forma que hablamos mucho más del tema en los centros educativos, lo tenemos mucho más en cuenta. Algo estamos haciendo bien porque nuestras intervenciones en casos de acoso son cada vez más frecuentes, afortunadamente. Una situación de acoso nunca debe dejarse pasar, porque cuando antes se intervenga y se intente cortar el tema, menos trascenderá y menos se contagiará, a lo mejor, a su entorno.

Muchas veces nos encontramos que las familias no lo reconocen, incluso lo reconoce antes el propio niño o niña, que se comportó mal, que cometió un error, que trató mal a otra persona, que sus familias

–Las aulas son microsociedades ¿reflejan que nos estamos volviendo más violentos?

–No creo que seamos más violentos, en mi opinión estamos un poco desarmados ante la gestión de los conflictos. Sí que es cierto que el tema de la pandemia generó muchas emociones en nuestros niños y nuestros jóvenes de difícil gestión, ahí quedaron muchos miedos, muchas inseguridades, tanto en la infancia como en la adultez, entonces es verdad que de repente, afortunadamente gracias a ese momento que fue muy tenso para todo el mundo, nos dimos cuenta de que necesitábamos aprender a gestionar este tipo de situaciones y conflictos. Creo que no somos más violentos que en algún otro momento histórico, lo que sí creo es que ahora nos preocupamos más porque eso quede resuelto, o por sentirnos capaces de abordar ese tipo de situaciones y de dejarlas más o menos resueltas o solventadas.

–¿Nos preocupa que nuestros niños sean acosados y no tanto que sean acosadores, cuando estadísticamente es más probable este segundo caso?

–Es cierto, esa percepción la tenemos. Las familias pasamos en esos casos por un momento de negación, muchas veces digamos que es como más fácil intentar asumir que podemos ayudar a un hijo que es víctima, porque a lo mejor ahí sí que vemos posibles recursos; y no sabemos tanto qué hacer con un hijo o una hija que está protagonizando y a lo mejor movilizando ese tipo de conductas. Y eso también lo hacemos muchas veces a nivel social, por ejemplo en las campañas de maltrato de género nos focalizamos en las víctimas, en la ayuda a la víctima y la denuncia, y poco se habla de qué se puede hacer con los agresores y de qué estrategias se pueden emplear para trabajar con ellos. Efectivamente, igual que hay víctimas hay agresores y muchas veces nos encontramos que las familias no lo reconocen, incluso lo reconoce antes el propio niño o niña, que se comportó mal, que cometió un error, que trató mal a otra persona, que sus familias. Nos cuesta mucho más porque es reconocer, de alguna forma, que no supimos gestionar o que no supimos darnos cuenta de que eso estaba sucediendo, como que de alguna forma produce más vergüenza y, claro, no es fácil asumirlo. Será uno de los temas que abordaremos también en la charla.