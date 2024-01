La amarga temporada pasada del Pontevedra CF en Primera Federación sigue trayendo cola, después de que el club granate se haya visto enredado en un presunto caso de amaño de partidos por parte del Badajoz, en el encuentro de liga disputado entre ambos equipos en la penúltima jornada del curso 2022-2023. En una exclusiva publicada por el diario ABC, que tuvo acceso al auto judicial, la investigación se produjo cuando dos jugadores del conjunto pontevedrés (el portero Pablo Cacharrón y el defensa David Soto) denunciaron ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que tanto un jugador del Badajoz como un miembro del cuerpo técnico del club extremeño les contactaron para que, supuestamente, se dejasen perder a cambio de incorporarse la temporada siguiente al equipo con la promesa de un cuantioso contrato en el caso del meta y una suma en metálico al defensa.

Aquel choque liguero, jugado en el Nuevo Vivero con el Pontevedra ya descendido, se decidió en una acción controvertida, en la que un error clamoroso del meta granate Álvaro Cortés dejó completamente solo a Francis Ferrón para marcar el gol de la victoria para el Badajoz en el minuto 73. El triunfo para los pacenses les permitía tener en la última jornada opciones de salvación.

Al conocer la noticia, la presidenta del club granate, Lupe Murillo, fue tajante respecto al papel de su equipo en el partido: "Los protocolos funcionaron. Lo supimos al momento, los jugadores nos lo contaron y nos curamos en salud porque no jugaron ese partido. Ahora la investigación tendrá que ir siguiendo su curso", explicó en declaraciones a FARO Murillo, que aseguró que "el Pontevedra no es parte de esto y es el gran perjudicado de esta situación".

"En aquel momento estábamos descendidos, pero a mí me da igual, yo quiero ganar los partidos siempre y a los jugadores los contratamos para que sean profesionales y salgan a ganar siempre", concluyó.

Unanimidad en la plantilla granate contra el amaño: "Decidimos proteger a nuestros jugadores y que no jugasen"

Una decisión, la de que no jugasen ambos jugadores supuestamente contactados para el amaño, también confirmada por uno de los jugadores que sí saltó al césped del Nuevo Vivero aquel día, el portero Álvaro Cortés, que subrayó a FARO que hubo unanimidad en el seno de la plantilla del Pontevedra para rechazar y denunciar el supuesto intento de amaño. "Estoy muy tranquilo porque sé que no tuve nada que ver. No iba a jugar yo. Cuando se pusieron en contacto con los dos jugadores, decidimos todo el equipo, para proteger a nuestros jugadores, que ellos no jugasen", afirmó el ahora guardamenta del Alzira, de Segunda Federación.

"En la noche antes del partido estábamos en el hotel y pusieron un mensaje los capitanes por el grupo de que fuéramos a una de las habitaciones. Fuimos todos y yo no tenía idea de nada. Se comentó la situación, de que a jugadores nuestros se nos había puesto en contacto el Badajoz y se llegó de forma unánime a la decisión de llamar a la presidenta y nos pusimos en contacto con AFE. Sería muy tonto, llegado este punto, hacerlo", detalla Cortés, sobre el posible amaño.

Al respecto del fatal error que desembocó en el gol del Badajoz, el portero madrileño tiene la conciencia tranquila a raíz de las críticas vertidas en redes sociales tras su actuación. "Después de lo que pasó no me sorprendía que saliese esto y estaba preparado. Estoy muy tranquilo porque conmigo no se pusieron en contacto", recalcó. Otros jugadores, presentes en el equipo en el momento del partido, han preferido no hacer declaraciones al respecto.

Según el diario ABC, la investigación se desarrolla en los Juzgados de Badajoz, después de que la AFE trasladara el caso a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que denunció la situación por un presunto delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, tipificado en el Código Penal.